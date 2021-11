La enfermedad que destruyó a Carmen Barbieri: "Estuve al borde de la muerte"

Carmen Barbieri reveló cómo fueron sus días en terapia intensiva, cuando estuvo al límite entre la vida y la muerte.

Carmen Barbieri, actriz, debutó como conductora de televisón en Mañanísima, el programa de Ciudad Magazine, hace unos pocos meses. En diálogo con el medio en una entrevista exclusiva, contó algunas de sus mayores luchas personales: la enfermedad que casi termina con su vida, el día en que su ya difunto esposo Santiago Bal la dejó y su relación con su hijo, Federico Bal.

A principio de año, Carmen fue internada en un hospital con un diagnóstico muy grave de coronavirus. El virus la dejó conectada a un respirador en terapia intensiva durante varios días, alejada de su hijo y de todos sus seres queridos. Finalmente, los médicos lograron salvarle la vida, aunque aseguró haberla pasado “fatal”, especialmente cuando pensaba en su hijo.

“Yo no sé si es una parte de mi locura como artista, pero tenía la esperanza de salir y de empezar a trabajar. Lo primero que quería era ver a mi hijo, porque yo en terapia intensiva no lo podía ver. La pasé muy mal y por momentos no sabía que me moría. Y me estaba muriendo”, comenzó.

“Me contagié de Covid y yo pensé que lo iba a pasar como una gripe, pero lo mío fue terrible, fue fatal. Yo estuve al borde de la muerte. Estaba tan medicada, tan sedada. Estaba en estado crítico, que es más que grave, y yo pensaba ‘no lo le puedo hacer esto a mi hijo’”, continuó la actriz, y reveló cuál fue el pedido que le hizo a la Virgen de Guadalupe.

“Yo soy muy santera, tengo una canasta con muchas vírgenes que amo, y le pedía a mi Virgen de Guadalupe que me dejara un rato más acá en la Tierra, que me faltaban cosas por hacer”, expresó Barbieri. En ese momento, Fede se estaba recuperando de su cáncer de intestino y, en 2019, había perdido a su papá.

“Especialmente le pedía a la Virgen por mi hijo, Fede que venía de perder a su papá, de luchar con un cáncer y de poder erradicar un tumor muy grande. Yo pensaba ‘¿y ahora se le muere la madre? ¡¿Cómo le voy a hacer esto a Fede?! Se ve que no era mi hora y el de arriba me ayudó”, reflexionó.

El tratamiento de Fede Bal para congelar esperma

Recientemente, Carmen contó que antes de someterse a la quimioterapia, su hijo congeló esperma. “Yo lo pasé muy feo con el coronavirus, estuve al límite, entonces imaginate lo que me pasa. Quiero un nieto, y le digo a Fede: ‘Pero dale, dame el gusto’”, relató en diálogo con Agarrate Catalina.

“Él me insiste con que ya llegará el momento, pero que no ahora. Yo me muero de ganas de tener un nieto. Dicen que los nietos son como los hijos. Por consejos médicos, antes de empezar la quimio y los rayos, congeló su esperma. Obviamente, aconsejado por los médicos. Lo hizo para evitar cuestiones a futuro, porque el tratamiento que se hizo fue durísimo”, recordó Barbieri.