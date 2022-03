La dura lucha que atraviesa Ángela Leiva: "Tengo un montón de mambos"

La cantante habló sobre sus inseguridades y relató cómo hace para contrarrestarlas. Ángela Leiva aseguró que los prototipos hegemónicos de cuerpos han significado momentos difíciles para su psiquis.

Ángela Leiva se sinceró sobre algunos conflictos que contra los que lucha, en relación a inseguridades de su personalidad. La intérprete de Amiga traidora abrió su corazón al develar en qué trabajos esos sentimientos se han pronunciado más y cómo hace para contrarrestarlos.

"Estoy intentando trabajar primero en el amor propio, pero tampoco descarto volver a enamorarme”, comenzó la actriz de La 1-5/18 tras haber sido consultada sobre su situación sentimental en el ciclo Socios del Espectáculo. "Todos tenemos nuestras inseguridades, todos somos personas, seres humanos", agregó la cantante.

Leiva continuó su descargo en alusión a cuán difícil es para ella pararse frente a una cámara de televisión, ya que en esos momentos todas sus inseguridades se apoderan de su mente. "Lo viví en la novela, lo viví en el Bailando, donde exponía mi cuerpo. No es lo mismo que hacer un show. Lo trabajo a diario y cada día me quiero un poquitito más", relató en referencia a su trabajo en la novela de El Trece.

"Verme, aceptar mi cuerpo… Tengo un montón de mambos", explicó Ángela y así dejó en claro que sus inseguridades tienen una relación directa con las expectativas sociales ante los físicos de las personas. Y sumó: "Yo le pongo humor, le pongo actitud a la vida, pero me duele. En redes intento no leer nada, solo las cosas lindas que me envían". Además, la celebridad se refirió a la relación tóxica que tuvo con su expareja: "No me dejaba trabajar y me hostigaba. Me sentía un trapo de piso y sufrí violencia psicológica".

Las palabras de Ángela Leiva tras la muerte de Bruno en La 1-5/18

El deceso del personaje de Gonzalo Heredia tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales, ya que los televidentes se expresaron indignados ante lo ocurrido con uno de los héroes de la tira. Ángela Leiva interpretaba a la pareja de Bruno y se expresó sobre esta situación en su cuenta de Twitter. "Estoy muy emocionada por todos sus mensajes y comentarios por el capítulo de anoche de La 1-5/18; fue un hermoso trabajo en equipo, aprendí mucho y fue difícil despedir a Bruno", escribió la actriz. Y agregó: "Gracias Gonzalo Heredia, uno de mis personajes favoritos, y mi compa favorito".