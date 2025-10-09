La dura advertencia de Jonatan Viale a Milei: "Tiene que".

El periodista Jonatan Viale le envió una dura advertencia al presidente Javier Milei, a poco más de dos semanas para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Qué dijo Viale en TN.

"El Gobierno tiene que parar de pegarse estos tiros en el pie", opinó el periodista, días después de que José Luis Espert renunciara a su candidatura a diputado, en medio de las acusaciones que recibió por su vínculo con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Luego, Viale consideró: "Ya habían pifiado feo con el armado en la provincia de Buenos Aires, poniendo de candidato a Maxi Bondarenko, que me cae bárbaro pero ni idea, y ahora se encapricharon con Espert, a sabiendas de que había un temita ahí flojo de papeles".

"Pareciera que no terminan de entender que del otro lado hay genios del mal", continuó el periodista de TN y concluyó: "Porque el kirchnerismo no solamente es una fuerza corrupta, autoritaria, soberbia, violenta; sino también inteligente para el mal. Saben jugar sucio, se sienten cómodos en el barro".

La crítica anterior de Jonatan Viale a Milei

Un día antes, Viale ya había lanzado un cuestionamiento hacia el Presidente, por el show musical que dio en el Movistar Arena el lunes por la noche. "Vos tenés un presidente que te dice 'que el esfuerzo valga la pena' mientras se organizaron un auto cumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al exprimer candidato de la Provincia y mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes", expresó.