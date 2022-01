La drástica decisión que tomaron Manuel Urcera y Nicole Neumann contra Melina Eugster

La pareja arremetió legalmente contra a promotora que aseguró haber tenido conversaciones subidas de tono con el piloto.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se mostraron más unidos que nunca, después de los supuestos mensajes de coqueteo entre el piloto y la promotora, Melina Eugster. La pareja se habría cansado de las declaraciones de la joven en medios masivos de comunicación y le habrían aplicado un duro correctivo.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron detalles desconocidos sobre la actual situación que atraviesan Nicole y su pareja y sobre qué le exigen a Eugster. "Tal vez alguien más le escribió a ella haciéndose pasar por Urcera y no era. Él no tenía foto, no coincidía el número", comentó Pallares, sobre la inconsistencia en el relato de Melina. Y sumó: "Y cuando a ella le pidieron que dé el número de él no se lo sabía".

Lejos de ponerse del lado de Urcera, Lussich lanzó un picante comentario en su contra: "Él ha sido un demonio, por más que en este momento esté haciendo buena letra". Luego, informó que Neumann y su novio habrían enviado una carta documento a la promotora en cuestión. "Esto toma otro cariz cuando le llega a Melina, la chica en cuestión, una carta de parte de Urcera y Nicole donde le dicen que retire sus dichos y se rectifique para no verse notificada de un juicio".

Además, el más joven de los conductores de Intrusos hizo una reflexión sobre el accionar de Nicole Neumann, quien trabaja en los medios masivos desde sus 12 años, y la calificó de inexperta. "Nicole, que tiene la cintura mediática, podría hacerle un olé y lo desactiva en minutos", señaló.

Las palabras de Melina Eugster en medio del escándalo mediático

"Fueron un par de veces que intercambiamos mensajes. Nunca fui novia de él. Fui promotora de TC", comenzó su descargo la modelo, en diálogo con A la Tarde, sobre cómo se dieron las interacciones que habría mantenido con Manuel Urcera. Además, reveló que su primer contacto con él fue en octubre y aclaró que el piloto ya se encontraba comprometido con Nicole Neumann en ese momento: "De hecho Nicole fue a aquella carrera".

Eugster también se refirió a los mensajes que recibió por parte de alguien que aseguraba ser Manuel urcera, aunque nunca le envió una foto para comprobarlo y no tenía imagen de perfil en WhatsApp. "No sé como consiguió mi teléfono. El primer contacto fue un mensaje de él del estilo 'quisiera verte'. Yo mucho no le escribía porque sabía que estaba en pareja pero había una chance de vernos en Año Nuevo", soltó la modelo y por eso el piloto y su pareja ahora piden que se desdiga de sus declaraciones.