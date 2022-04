La dramática muerte que destrozó a Luis Ventura: "Hasta la eternidad"

El periodista expresó su dolor en público tras la triste notica.

Luis Ventura atraviesa un durísimo momento familiar. Su hermano murió tras estar más de un mes internado en una situación "casi terminal", como el mismo periodista había descripto. En un posteo en sus redes sociales, el panelista y conductor realizó una despedida pública.

En el mediodía del lunes 18 de abril de 2022, Ventura publicó una foto en sus redes sociales para comunicar la triste noticia que lo golpea. "Chichí... me dejaste sin tu voz, sin tu consejo, sin tu sabiduría ... Negro te voy a extrañar... Nadie como vos. Ya nos volveremos a encontrar... Hermanos hasta la eternidad!", escribió el periodista junto a una foto. En la imagen se los puede ver a ambos en compañía de su madre.

En pocos minutos, varias figuras del espectáculo y compañeros de trabajo de Ventura le ofrecieron sus mensajes de afecto y condolencias. Entre ellos se destacaron Pía Shaw, Adrián Pallares y Panam.

El dolor de Ventura por su hermano

El conductor y panelista de televisión Luis Ventura habló el pasado fin de semana sobre la compleja situación de salud de su hermano, que tuvo su descenlace apenas días después. En declaraciones a Polino Auténtico, ciclo que conduce Marcelo Polino en Radio Mitre, el periodista se mostró muy afectado.

“Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal”, contó el presentador de Secretos Verdaderos. El dramático momento de salud que atravesaba su hermano se daba en un contexto laboral de mucha exigencia para Ventura, ya que además de sus tareas habituales en diversos programas también suma la organización de los premios Martín Fierro, la fiesta más esperada de la televisión y la farándula local. “Además, tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital”, resaltó el panelista. Asimismo, dejó en claro que sigue al tanto de todos los arreglos para la premiación.

En ese contexto, se quejó de los reproches que recibe de personajes de la farándula por las ternas o detalles de la organización. “Y bueno, estoy con todo, pero a veces se me aparece una panelista de un programa que duró dos semanas y me pregunta por qué no está. Va a salir todo bien”, se esperanzó el periodista.

Cuándo y dónde son los Martín Fierro

La clásica ceremonia realizada por APTRA premia a los mejores ciclos de radio y televisión de la Argentina de todos los géneros, desde periodísticos hasta ficciones. La edición 2022 se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y será transmitido por Telefe.

A cargo de la conducción estará Marley, quien contará con el apoyo de participaciones especiales de Paula Chaves y Robertito Funes Ugarte.