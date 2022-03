La dolorosa revelación de una conductora de El Trece: "Me mandan capturas de chats con mi ex"

Una reconocida conductora de El Trece se quejó de los constantes mensajes que le llegan de su expareja seduciendo a otras mujeres.

Una conductora de El Trece está atravesando un repentino problema de salud y tras ser intervenida quirúrgicamente de urgencia reveló que recibe muchos mensajes sobre su expareja, de quien se separó hace solo unas semanas. "Me envían capturas de chat", se lamentó con un dejo humorístico la también influencer en diálogo con Socios del espectáculo.

Luego de ser internada y operada de urgencia para extraerle cálculos renales, Dani "La Chepi" dialogó con Socios del espectáculo y analizó los motivos por los que le tuvieron que sacar "un cascote del tamaño del empedrado de Caminito". Con humor, la presentadora también reveló que recibe un tipo de mensajes privados que la hieren pese a que ella intenta ponerle la mejor cara. Es que se separó hace muy poco y todavía le cuesta pensar en su expareja, aunque publicó hace unos días que prefería quedarse con "lo mejor de la relación": el amor verdadero que los unió.

"Las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier (Cordone) arreglando para coger", le envió Dani La Chepi a Karina Iavícoli, que leyó el texto en Socios del espectáculo. Solo unos minutos antes, la periodista había hecho un breve repaso por el complicado momento que atraviesa su compañera de señal, ya que además de separarse, tiene a su padre en un delicado estado de salud y ella misma debió ser operada de urgencia.

"Me mudé hace poco y ahora me separé, creo que tiene que ver con todo esto", analizó la conductora de El Juego de la Oca en su chat con Iavícoli. Claro que todo esto lo hizo bien a su estilo, lleno de un humor con el que aprovechó para no guardarse nada y apuntar también contra su expareja.

El sentido mensaje de Dani "La Chepi" hacia su papá

En el 2012, el papá de Dani "La Chepi" sufrió un ACV isquémico, situación que lo afectó gravemente y lo hizo perder parte de la movilidad de su cuerpo. Desde ese entonces, el cuadro se fue complicando: el progenitor de la influencer tiene una traqueotomía, se alimenta por sonda y requiere atención médica constante.

En medio de este complicado panorama, la situación del papá de "La Chepi" empeoró el pasado fin de semana: "Se descompensó mucho y fuimos corriendo. Pero a ponerle onda, ¡vamos, arriba!". "A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación", reveló la actriz en sus historias de Instagram.

Por último, Dani "La Chepi" finalizó el comunicado con un reflexivo mensaje sobre la salud de su papá. "Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar es que las cosas se pelean hasta el final. Y otra cosa más: digamos 'gracias' todo el tiempo. Qué orgullosa de ser tu hija".