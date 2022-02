La dolorosa revelación de Marina Calabró: "No podía cuidar a nadie"

Marina Calabró hizo una profunda y dolorosa reflexión sobre uno de los temas más destacados de la semana.

Marina Calabró charló con Intrusos (América TV) antes de ingresar a Lanata sin filtro (Radio Mitre) y dejó una dolorosa y profunda reflexión sobre uno de los temas más destacados de la semana en la farándula argentina. "Fue un cimbronazo", reconoció la periodista al ser consultada por el cronista del programa conducido por Flor de la V.

Como una de las más reconocidas periodistas en el mundo del espectáculo, Marina Calabró suele tener información y opinión sobre mucho de lo que sucede en la farándula local. Además, la hija menor de Juan Carlos Calabró lleva muchos años en el medio, por lo que fue parte e informó sobre la gran mayoría de las situaciones que se sucedieron en el último tiempo. Entre ellas, el tema más fuerte e impresionante de la semana que pasó: la muerte de Gustavo Martínez, el amor de Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Felipe y Martita.

La sorpresiva muerte de Gustavo Martínez generó un fuerte impacto en los medios y también en Marina Calabró, que tenía una relación especial con el ex personal trainer. Como una de las periodistas que más cerca estuvo de la carrera artística de Ricardo Fort, y por lo tanto allegada a su familia, Calabró construyó un vínculo afectivo con Martínez. "Su muerte fue un cimbronazo", se sinceró Marina en diálogo con Intrusos.

Entre sus declaraciones, Calabró explicó que Martínez siempre fue un "pilar" en la vida del chocolatero, su casa y sus hijos, y recordó la última vez que lo vio en persona: "Nos habíamos cruzado en octubre, en la filmación de El comandante y me había llamado la atención, primero, que lo vi apagado". A la periodista le sorprendió que en aquella ocasión, el tutor de Martita y Felipe no la reconociera, pese a que habían compartido bastante tiempo juntos en el pasado. "Ahí ya se hablaba de una depresión", sumó Calabró y agregó que "ese hombre no podía cuidar a nadie".

Sobre las duras palabras de Felipe Fort contra Martínez, la periodista se mostró comprensiva: "Entiendo el dolor de Felipe, de los chicos y que desde el dolor se dicen un montón de cosas. Pero ese hombre no podía cuidar a nadie". En e ese sentido, Calabró lamentó que así fuera el desenlace de "un hombre bueno, que amó a Ricardo y su familia, y que dio la vida por esos chicos...y que no pudo". "Yo creo que él se había muerto con Ricardo. Era una vida que estaba centrada en Ricardo, en su familia, que era la de él", cerró la periodista de Lanata sin filtro, muy dolida.

Virginia Gallardo llamó a la reflexión a Felipe Fort

Pese a que intentó mantenerse lo más neutral posible frente al tema, Gallardo no pudo evitar el hecho de criticar la actitud de Felipe Fort y llamarlo a la reflexión por sus fuertes dichos. En un principio, la panelista de Intrusos quiso dejar en claro que "nadie podía poner en tela de juicio lo que Gustavo Martínez había hecho por los chicos" pero que "leyendo las historias de Felipe, ellos están poniendo el foco en ellos sin registrar que hay otra persona". "Él dio su vida por esos chicos, entiendo el momento que ellos deben estar atravesando, un momento difícil, pero creo que cuando esto baje, van a poder recapacitar", sentenció.