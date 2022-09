La dolorosa muerte que golpea Matías Alé: "No pudimos hacer nada"

El reconocido actor se quebró en televisión al recordar la fuerte pérdida que marcó su vida.

Matías Alé se quebró en televisión al recordar una dolorosa muerte. Tras varios meses alejado del ojo mediático, el reconocido actor regresó a la pantalla chica y habló a corazón abierto de uno de los momentos más dolorosos de su vida.

El pasado sábado 10 de septiembre, el actor asistió como invitado a PH: Podemos Hablar y allí habló en profundidad de la muerte de su papá. El progenitor de Alé falleció de forma súbita cuando el tenía apenas 19 años, un momento que lo marcó para siempre y que todavía le duele al recordarlo.

"Mi viejo se me fue hace muchos años, allá por el ‘97. Yo tenía 19 años, no me vio haciendo lo que hago", reveló Matías Alé visiblemente emocionado. En ese sentido, el ex de Graciela Alfano explicó: "Se murió en el cementerio jugando un partido de fútbol".

Conmocionado por la situación, Alé profundizó: "En ese momento la que tomó la posta fue mi vieja, que se la bancó solita". El artista comentó que la noticia le llegó horas antes de irse de vacaciones de verano, y en aquel entonces le dijeron que había sufrido una descompensación y que lo llevaron a la clínica.

"Y se me murió ahí, porque el servicio médico no le alcanzó para el infarto que él tuvo. Salieron los médicos tipo película para decirme: 'No pudimos hacer nada'", confesó con lágrimas en los ojos. Por último, sentenció: "Además tenía 44 años mi viejo; yo 19, mi hermano 15, imagináte lo que era eso".

Matías Alé reveló su gran proyecto a futuro: "Se va a cumplir"

Matías Alé se sinceró sobre sus próximos proyectos personales y reveló el gran deseo que lo acompaña desde hace algunos años. Alejado de la televisión y completamente enfocado en su carrera teatral, el famoso actor reapareció mediáticamente para mostrar una faceta de él poco conocida y contar cuál es el mayor anhelo que tiene para su vida.

En un reciente diálogo con el Diario Show, Matías Alé se hizo un repaso por los momentos de auge de su carrera, habló de su infancia y se sinceró sobre aquellas cuentas pendientes que aún tiene a nivel personal. En este contexto, el reconocido actor y exparticipante del Bailando por un Sueño, fue consultado por su vida amorosa y la posibilidad de formar una familia, un tema con el que Alé abrió su corazón.

"¿Te gustaría volver a tener pareja y convertirte en papá?", fue la consulta que disparó la confesión de Alé. "Sí por supuesto que me gustaría. Son proyectos lindos para mí como para cualquier hijo de vecino. Tener una buena pareja y caminar ese sendero tan gratificante de poder tener hijos es un sueño que está siempre presente", confesó el famoso actor en la entrevista con el portal de espectáculos.

Sin embargo, consciente de que es una decisión que marcará un antes y un después en su vida, Alé aseguró no tener apuro alguno. "Soy consciente que la vida me tiene aún en un compás de razonable espera. Encontrar a esa compañera de ruta, que me acompañe y poder transitar lindas cosas juntos, forma parte de aquellos bellos sueños como es la vida misma. Estoy seguro que se van a cumplir. Pero, tiempo al tiempo", sentenció Matías Alé sobre el gran deseo de convertirse en papá que lo acompaña desde hace años.