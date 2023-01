La dolorosa muerte que golpea a Nicolás Magaldi: "Una gran pérdida"

El famoso conductor reveló cómo se enteró de la terrible pérdida y aseguró que fue trascendental en su vida.

A días de haber debutado en América TV con su nuevo formato llamado Epa Verano, Nicolás Magaldi recordó una dolorosa muerte que lo marcó desde hace algunos años. El conductor reveló que "fue una pérdida muy fuerte para él" y que esa persona "sigue muy presente en su vida".

En una reciente entrevista que brindó con Teleshow, Magaldi habló de su presente laboral, su historia de familia y confesó cuál fue la muerte que marcó su vida. Luego de que la entrevistadora le consultara a quién le gustaría recuperar, el conductor se emocionó y aseguró que elegiría sin dudar a su abuela, Noni.

"Se me fue y sigue muy presente en todos nosotros, es una gran pérdida para mí. Yo me enteré que murió y estaba al aire, estaba haciendo El show del problema, la gente no sabe que esas cosas pasan, pero fue horrible", empezó por confesar Magaldi luego de admitir que "estaba muy emocionado".

En este marco, el artista se sinceró sobre lo trágica que fue la muerte para él: "Yo había hablado con ella a las 11 de la mañana y estaba bárbara; bueno, se murió al mediodía. Me hubiese encantado estar un ratito más con ella, charlar". Sin embargo reconoció: Bauti (su hijo) tiene recuerdos de ella porque la conoció".

Por último, el conductor recordó a su abuela con mucho cariño y aseguró que había aprendido mucho "de la cultura del trabajo" gracias ella. "La Noni fue hermosa, fue una abuela muy viajada, una mujer que nos reflejó esa cultura del trabajo, lo importante que es laburar. Se levantaba a las 5 de la mañana, tenía un hotel en Bariloche y les hacía el desayuno a los huéspedes", sentennnció.

Confirmado: quién es la figura que reemplazará a Andino en América

En las últimas horas se confirmó qué figura será la encargada de reemplazar a Guillermo Andino y María Belén Ludueña tras el final del noticiero que conducían por la pantalla de América Tv. El nuevo conductor desembarcará por primera vez en la señal del Grupo América y lo hará de la mano de una estrella que no hace televisión desde hace 15 años.

Con el fin del año casi encima, muchos programas y figuras de la televisión terminan sus labores en la pantalla chica y uno de los que más sorprendió en ese sentido fue el de Guillermo Andino. El periodista dejó América TV luego de muchos años como uno de los conductores más relevantes de la señal. Pero tras su despedida, ya se confirmó qué figura lo reemplazará en los mediodías del canal del cubo.

Desde el 2 de enero, Nicolás Magaldi llegó a la pantalla de América TV con Epa Verano. El programa tendrá su cuota importante de actualidad pero también buscarán generar momentos de distensión para los espectadores. El horario que hará Magaldi será de 11 a 13.30 y confirmó que estará acompañado por el periodista Gustavo Grabia, además de Daniel Ambrosino y Diana Deglauy: "Va a ser un programa con mucho contenido periodístico pero entretenido".

De esta forma, Nicolás Magaldi desembarcará por primera vez en América TV con una propuesta que no solo tendrá actualidad por tratarse de un año de elecciones sino que durante el verano también tendrá móviles en los principales puntos turísticos del país. Pero lo más curioso es que a Epa Verano también se sumará una figura que desde hace 15 años no hace televisión.