La desopilante anécdota íntima de Lali Espósito: "Muy poco sexy"

Lali Espósito relató una vivencia íntima de hace varios años que se volvió viral en las redes sociales. Qué le pasó a la actriz y cantante.

Lali Espósito se convirtió en tendencia y no precisamente por su actividad musical. La artista relató una anécdota íntima desopilante en la que tuvo un inesperado percance, en dialogó con un podcast español. "Muy poco sexy", consideró sobre la experiencia que la marcó.

"Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso. Me pongo unas coletas gigantes, me pongo unas trenzas gigantes, me pongo mucho pelo", comentó en primera instancia en el podcast llamado Estirando el chicle. La cantante, que viene de lanzar un nuevo disco homónimo, habló de un hecho descontracturado por fuera de su faceta artística.

"Voy al encuentro de un chico. Yo en una performance profunda, dejándolo todo, danza contemporánea, con la coleta de acá, con la coleta de allá, un trabajo increíble. Y en un momento, en el fragor del champagne lo miro al chico y al lado de su cara estaba mi pelo y por ende, toda mi peluca", expresó con total sorpresa. "Yo lo que veo desde mi plano es la cara del muchacho y un caniche toy al lado, que era mi pelo. Lo que él estaba viendo entonces era un pirinchito así muy poco sexy", agregó entre risas.

La solución a su inconveniente la tomó al día siguiente, cuando ambos se despertaron por la mañana. "Él se va en un momento a la cocina cual persona que me iba a traer un cafecito buena onda, y yo me hago la relajada así y cuando se va empiezo a buscar. Cuando llego a mi casa después de toda esta situación, saco mi pelo y con mi pelo venía enganchado algo y digo ‘¿Qué es esto que está en mi pelo?’ Era el calzón de él", soltó generando risas en el estudio.

Lali confesó en redes sociales lo que todos pensaban: "Lloro sin parar"

Lali Espósito se sinceró en las redes sociales en las últimas horas al sumarse a una de las tendencias del momento. "Lloro sin parar", contó la cantante argentina su cuenta de Twitter, donde protagonizó un tierno intercambio con una de las máximas figuras del rock argentino.

Desde que Netflix estrenó El amor después del amor, tanto la vida y obra de Fito Páez como su representación en la popular serie de la plataforma de streaming se convirtió en tendencia en las redes sociales. Críticas, halagos, análisis de la música y las más diversas opiniones se multiplicaron durante los últimos días gracias a la producción que repasa la carrera del músico argentino.

En ese sentido, una de las figuras actuales de la música local que se refirió a la serie de Netflix fue nada menos que Lali Espósito, que compartió sus sensaciones en un posteo en Twitter. "Belleza total El amor después del Amor. ¡Lloro sin parar! La música argentina, la de Fito más precisamente, es la vida toda", comenzó la cantante, visiblemente conmovida.

"Gracias por esta pieza del maestro, del amor de nuestras vidas que es Fito Páez", agregó Lali en su publicación en la red social del pajarito, donde arrobó al cantante rosarino. Para concluir, Lali Espósito le dejó un mensaje al protagonista de la serie del momento: "¡Te amo Fito! Aún me impacta haber podido compartir música con vos".