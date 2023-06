La desgarradora muerte que golpea a Paula Chaves: "No tiene explicación"

La conductora de televisión reveló el angustiante momento que atraviesa. Paula Chaves habló sobre una pérdida cercana que sufrió recientemente.

Paula Chaves habló sobre un fallecimiento reciente que le genera angustia y que le hizo replantearse el sentido de la vida. La esposa de Pedro "Peter" Alfonso abrió su corazón y expuso sus sentimientos más profundos respecto del shockeante momento que atraviesa.

La celebridad de televisión ha demostrado cuán trascendentales son sus vínculos amistosos en sus más de diez años de carrera, sobre todo a través de sus redes sociales, donde ha expuesto infinidad de momentos importantes junto con sus amigas. Tal es así, que la ex participante del Bailando por un sueño se ha quebrado muchas veces en televisión al referirse a la partida de su amiga y colega, Jazmín De Grazia, en 2012.

Con esa sensibilidad en cuanto a las amistades, Chaves se refirió a la muerte de una cercana amiga, cuya identidad no reveló, que afecta su presente. "Perdí a una amiga hace poco, una de mis mejores amigas, también de una forma muy fuerte, en muy poco tiempo, con una enfermedad terminal. Al principio me llenó de preguntas: '¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay que aprender?'. Todo trato de analizarlo y de entender y de aprender, y hay cosas que no tienen una explicación lógica, simplemente son cosas que tenemos que vivir y que también hacen que estemos vivos", reflexionó la madre de Olivia, Baltazar y Filipa. Y siguió: "Yo, hasta hace un tiempo, no conocía la parte sufrida de la vida. Pensaba que el sufrimiento iba porque mis papás se habían separado, porque un novio me había dejado. Después, cuando uno va creciendo, va entendiendo otras cosas, te vas enfrentando a otros temas".

Chaves habló al respecto con Tatiana Schapiro en Infobae y cuando le periodista focalizó la nota en cómo es perder a una amiga, ella respondió: "Yo tengo muy latente. Ella era una hermana para mí. Yo tengo que resignificar todo lo que tal vez ella no pudo hacer, entonces esto de disfrutar de verdad, conscientemente todo, porque no sabés si hay un mañana. Lo único que tenemos es el aquí y ahora. Y ella era una disfrutadora serial de absolutamente todo. Ella disfrutaba de todo y nunca tuvo miedo a nada. Nunca tuvo miedo a morirse".

Qué dijo Paula Chaves de su amistad con Zaira Nara

El noviazgo de Nara y el polista Facundo Pieres, ex de Paula Chaves, empezó en el verano y los rumores indican que continúan juntos. Esta realidad sumada a otros acontecimientos habrían hecho que la relación de estrecha amistad entre las modelos se viera algo opacada. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta. Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir", soltó Chaves al respecto en diálogo con LAM.

"Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí. Ojalá que las cosas en algún momento se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'por esto nos distanciamos' sino que fue como una sumatoria de cosas", concluyó su descargo la presentadora de Bake Off Argentina.

La palabra de Zaira Nara sobre su amistad con Paula Chaves

Nara fue consultada por el notero de LAM sobre su vínculo con Pieres y se mostró reticente a dar una respuesta concreta: "No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. Porque la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy estoy en eso de disfrutar de la tranquilidad de puertas adentro". Además, la modelo habló en particular sobre su amistad con Chaves y señaló: "Yo a Pau la amo, ella para mí es familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro mal a Pepe también; yo los presenté. Cuando veo a Paula es ver a alguien muy cercano, para mí es más que una amiga".