Paula Chaves reveló la conexión que hay entre su hija y Jazmín de Grazia

La modelo se sinceró sobre cómo convive con la ausencia de su amiga y reveló una insólita señal que recibió.

Paula Chaves se refirió a cuánto extraña a su ex compañera de trabajo y amiga, la modelo Jazmín De Grazia. En su descargo, la esposa de Pedro "Peter" Alfonso recordó a la celebridad fallecida hace diez años y relató cómo continúa su vínculo con ella.

"Elijo recordarla el día de su cumpleaños, no el día que partió. Porque es justo el cumple de Filipa. Mayor señal que esa no hay. Ella quiere festejo", lanzó Chaves en diálogo con Teleshow, sobre la causalidad que llegó a su vida con el nacimiento de su tercera hija, que se dio en la misma fecha en el De Grazia llegó al mundo, el 4 de julio.

Además, la enfermera que la atendió se llamaba Jazmín, lo que dejó perpleja a la modelo y de esa manera no le quedaron dudas de que todo se trataba de una señal de su amiga. En diálogo con Catalina Dlugi, Chaves reveló que con el paso del tiempo el dolor se alivina, ´pero la ausencia siempre se nota. "Pasan los años y eso se va calmando. Estoy en contacto con su familia, la recuerdo siempre con mucho amor. Sueño mucho con ella, sé que está bien".

"Sueño con ella mil veces. Como que se me aparece y viene a decirme cosas. Entonces, siempre que sueño con ella lo llamo a su papá y le digo 'Ricardo se me apareció Jazmín, soñé con ella y me dijo que está bien'", enunció la conductora de televisión en una participación de Quién quiere ser millonario. "Siempre me encargo de decirle a él que ella me vino a decir que está bien. No sé si será real o es mi deseo, pero me pasa".

Las palabras de Paula Chaves sobre su vínculo con la maternidad

La modelo se refirió a cómo tener hijos significó un antes y un después en su vida, en una entrevista con Teleshow a finales del año pasado. "La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar", enunció la modelo que comenzó su carrera televisiva en el programa de Marcelo Tinelli.

"Tal es así que hasta investigué sobre cómo había sido mi llegada al mundo. Y desde ahí, empecé a acomodar las piezas de este rompecabezas que es la vida", cerró la joven.