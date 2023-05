Pedro Alfonso destapó la verdad de la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves: "No es"

El actor se pronunció sobre el alejamiento entre su esposa y una de sus mejores amigas. Pedro Alfonso aseguró que Zaira Nara y Paula Chaves no están en su mejor momento.

Pedro Alfonso se refirió a la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves después de que se conociera que la primera sale con un ex de la segunda. El actor y producto dio a conocer detalles de la relación de amistad entre su esposa y la madrina de su hija menor, Filipa.

"A Zaira se la quiere mucho en la familia, lo que está pasando entre ella y Paula el tiempo lo va a acomodar, yo tampoco me meto. Yo creo que se va a arreglar. Zaira no es la que ustedes conocieron tampoco, mediáticamente es mucho más explosiva", comenzó su descargo el exparticipante de Bailando por un sueño en diálogo con Socios del Espectáculo. El joven se refirió también a su admiración con Chaves como conductora y aseguró que debería tener su propio magazine todas las tardes.

El papá de Olivia, Baltazar y Filipa fue contundente al referirse al presente de Zaira Nara y reveló si se juntaría con Facundo Pieres, el ex de Chaves con el que tuvo un amorío Nara. "Está en una, pero bien, la está rompiendo con todo lo que está haciendo. Para mí todo es tiempo, todo se va acomodando. (Con Pieres) jugamos al futbol juntos en la despedida de Ponzio que nos tocó compartir equipo y la mejor onda. Lo de ellos fue en otra vida”.

Paula Chaves, sobre su alejamiento de Zaira Nara

"A me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta. Fue hace mucho tiempo que hablamos, el año pasado, fueron muchas idas y venidas. Venía de hace un tiempo", reconoció Chaves en diálogo con Ángel de Brito y las angelitas. Y sumó: "No sabría decírtelo, no me interesa decir 'está todo bien, no pasa nada y está todo bien'... soy auténtica y se me nota, me duele y no se que va a pasar. Como las relaciones amorosas tienen impasses o tiempos, creo que la amistad es lo mismo, y la vida es así. No puedo decirte si es determinante o no".