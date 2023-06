Zaira Nara reveló la verdad de su relación con Facundo Pieres tras los dichos de Paula Chaves: "Me van a ver"

La hermana menor de Wanda Nara contó todo sobre su vínculo amoroso. Zaira Nara se refirió al escándalo que se originó después de las declaraciones de Paula Chaves, quien salió con su pareja, Facundo Pieres.

Zaira Nara habló a corazón abierto sobre su relación con Facundo Pieres, después de las declaraciones públicas de Paula Chaves al respecto. La modelo y conductora de televisión fue vista en varia ocasiones con el famoso polista que salió con Chaves entre 2008 y 2010.

El romance entre la expresentadora de Morfi, todos a la mesa y Facundo Pieres cobró reconocimiento mediático en el último verano, cuando se prendieron las alarmas de la prensa en relación a la estrecha amistad de Zaira y Paula Chaves. La modelo se mostraron muy cercanas en los últimos años y se definían como "mejores amigas". De hecho, Nara es la madrina de la hija menor de Paula, quien recientemente compartió un detalle íntimo.

A pesar de esa realidad, el noviazgo de la menor de las hermanas Nara con una expareja de Chaves había provocado resquemores en su amistad. Después de que Paula reconociera que la relación con su amiga ya no es tan estrecha, Zaira reveló cuál es su situación sentimental después de las especulaciones. "La realidad es que yo me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho, soy mamá... no estoy en un momento para salir en ningún lado a hablar de mi relación, de mi momento sentimental", comenzó su descargo Nara.

"No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. Porque la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy estoy en eso de disfrutar de la tranquilidad de puertas adentro", continuó su descargo la modelo que hace unos días deschavó a su hermana. Y cerró: "Algún día, cuando tenga ganas de salir por la 9 de julio con alguien, me van a ver".

Qué dijo Paula Chaves de su relación con Zaira Nara

La esposa de Pedro Alfonso habló sobre su actual vínculo de amistad con Zaira Nara en diálogo con Ángel de Brito y las panelistas de LAM y se mostró algo angustiada al respecto. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta. Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí", relató Paula desde un móvil. Y concluyó: "Ojalá que las cosas en algún momento se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'por esto nos distanciamos' sino que fue como una sumatoria de cosas. Si lo hablamos, por mucho tiempo. Venía de hace un tiempo, más allá de su nueva relación".

La palabra de Zaira Nara sobre su vínculo con Paula Chaves

Nara también se refirió a su amistad con Paula y los sentimientos que tiene por su colega, en medio del escándalo por su relación con Facundo Pieres. "Yo a Pau la amo, ella para mí es familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro mal a Pepe también; yo los presenté. Cuando veo a Paula es ver a alguien muy cercano, para mí es más que una amiga. Me parece que hay momentos de la vida en los que uno puede estar má cerca o m´sa lejos pero para mí la esencia de las personas no cambia y cuando yo hablo de mi grupo de amigas realmente cercano, ella es una por supuesto", señaló la modelo que recientemente condujo Masterchef con su hermana Wanda.