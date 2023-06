Paula Chaves se cansó y no ocultó más el drama familiar que atraviesa: "Muy confusa"

Paula Chaves decidió contar la situación familiar que la afecta. El incómodo momento que compartió la conductora de El Trece en las redes sociales.

Paula Chaves hizo un comentario que generó revuelo en las redes sociales. A través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, la conductora de El Trece que hace poco estrenó Pasaplatos Famosos decidió dejar de ocultar el drama familiar que atraviesa con sus hijos.

Como es costumbre, Paula suele compartir detalles de su vida privada por medio de las redes. De hecho, en las últimas horas, la presentadora de TV y pareja de Pedro "Peter" Alfonso expuso el conflicto que está teniendo con sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

Con una foto que publicó en sus historias de Instagram, Paula indicó que ya no sabe cómo hacer para revelarle a sus hijos que "El Hada de los Dientes" o "El Ratón Pérez" no existe. En la imagen que mostró, Baltazar escribió una carta en la que manifestó: "Hada de los Dientes, se me cayó un diente y estoy muy contento. Te quiero. De Balta".

Frente a la carta de su hijo, Chaves dejó en claro que se debate entre contarle la verdad o seguir con la misma ficción para evitar que su pequeño no se aflija. "Estas cosas me ponen en una situación confusa". Y luego le consultó a sus seguidores: "¿La ilusión o estar mintiéndoles?".

Paula Chaves compartió en Instagram el problema que tiene con sus hijos.

Cuántos hijos tienen Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen tres hijos. Luego de algunos años de relación, el 23 de agosto de 2013 nació Olivia (9 años). Luego, el 2 de octubre de 2016, nació Baltazar (6 años) y finalmente, el 4 de julio de 2020 nació Filipa (2 años). Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que confirmó la modelo y presentadora de TV, la pareja ya no buscará tener un nuevo hijo.

Paula Chaves debutó en El Trece, pero Adrián Suar ya le cambió los planes

Paula Chaves fue la conductora elegida para llevar adelante Pasaplatos Famosos en El Trece y debe enfrentar un drástico cambio impuesto por Adrián Suar. La conductora de televisión tuvo una buena repercusión a nivel audiencia con su programa y el gerente de programación del canal del Grupo Clarín hizo un cambio como consecuencia de esa realidad.

"Desde el sábado, Pasaplatos Famosos irá en el prime time de El Trece y se emitirá a las 21:30", informó el usuario de Twitter especializado en espectáculos, Nacho Rodríguez (@NachoRodriOk). De esa manera, se conoció que el productor y actor vio potencial en el ciclo llevado adelante por Chaves y por eso le dio la oportunidad del prime time, en un contexto difícil del canal a nivel rating.

El periodista Ángel de Brito habló sobre otra decisión de Suar en relación a Pasaplatos en su ciclo de televisión y soltó: "Paula Chaves sigue haciendo Pasaplatos. Son once especiales más. Terminan estos famosos de cocinar y vienen otros nuevos en otra edición, en el mismo horario".