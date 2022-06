La desgarradora frase que Rozín le dijo a Jesica Cirio antes de morir: "Después pasó todo"

El desgarrador momento que vivió Jesica Cirio con Rozín antes de su muerte. El conductor murió en marzo de 2022 y su recuerdo todavía genera tristeza en el entorno de sus seres queridos.

Jesica Cirio fue la última compañera que Gerardo Rozín tuvo en TV antes de morir, es por eso que el diálogo entre el conductor y su socia fue muy fluido en el último tiempo. De hecho, fue la propia protagonista quien reveló cuál fue la desgarradora frase que el rosarino le dijo presagiando su triste final.

“¿Cómo te contó él a vos con ese humor tan ácido que tenía lo de su enfermedad?”, le consultó Georgina Barbarossa en Telefe. Jesica Cirio respondió: "Yo sé todo desde los primeros momentos, fue bastante duro para todos los que lo queríamos y sobre todo para él. A lo último fue el golpe más duro, me sentó y me dijo ‘quizás cuando vuelvas de viaje no estoy’, un poco fue así la charla y yo le dije ‘no, no puede ser’. Después volví, hubo unas charlas más que tuvimos por teléfono y después pasó todo…”.

Resaltando el buen semblante de Gerardo Rozín pese a tener una enfermedad terminal, Jesica Cirio contó: “Decía que ya no iba a estar más, que eran sus últimos meses por lo que decían los médicos y yo decía: ‘no puede ser, no seas exagerado, tené fe que no’ y él me decía ‘sí, sí’. El humor lo salvó”.

El último chiste de Gerardo Rozín a su familia: "Fue en el ataúd"

Gerardo Rozín murió el pasado 11 de marzo a causa de una enfermedad terminal. Sin embargo, no dejan de haber historias que captan la atención. En PH Podemos Hablar, y frente a la atenta mirada de Andy Kusnetzoff, Christophe Krywonis decidió revelar cuál fue el último chiste que le hizo a su familia luego de su muerte.

Durante la transmisión de Telefe del último sábado por la noche, Andy recibió la visita de invitados como Luis Islas, Cande Molfese, Eugenia Tobal, Christophe y Jesica Cirio. Luego de que esta última hablar acerca de cómo era Rozín, el famoso chef fue consultado por el presentador: "Christophe, vos eras amigo, ¿no?".

"Sí, éramos amigos más fuera de cámara que en cámara", respondió Christophe Krywonis. Y, curiosamente, se decidió a contar cuál fue la broma que Rozín le hizo a sus seres queridos tras su muerte: "Su último chiste no sé si lo contaron... Gerardo era de Rosario Central. El guacho, perdón por decirlo de esta manera, ja, pero toda su familia es de Newell’s". Y señaló: "Hizo poner una bandera de Central sobre su ataúd y le hizo prometer a toda su familia que besen el ataúd con la bandera de Central. Eso era Gerardo también".