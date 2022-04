La desesperación de Carlos Baute en Argentina: "Tenemos mucho temor"

El cantautor venezolano Carlos Baute reveló una preocupante instancia que atraviesa su familia, en plenos preparativos de sus recitales en Argentina.

El popular cantautor Carlos Baute se encuentra preparando los shows que dará en Argentina como parte del tour que arrancará el sábado, sin embargo, atraviesa un difícil momento. El cantante denunció un terrible calvario que atraviesa su familia ante el insistente acoso de una fanática. "Tenemos mucho miedo", afirmó el venezolano.

"Estoy muy preocupado, porque justo me acaba de llamar mi mujer y me ha dicho que la ha visto otra vez", comenzó Baute en diálogo con el magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Socios del Espectáculo (El Trece). El cantante hizo referencia a una fanática que no para de acosar y perseguir a su familia -motivo por el cual tiene una orden perimetral- y que, aparentemente, se habría presentado en el colegio de sus hijos.

Siguiendo el dramático relato de los hechos, el cantante del hit Colgando en tus manos detalló: "Yo amo a mis fans y estoy muy agradecido a ellos, pero hay límites. (...) Tenemos mucho temor. La jueza nos dijo que si llega a acercarse la guardia civil va y se la lleva presa. Estamos muy preocupados".

Fue la panelista Paula Varela quien le hizo una pregunta clave al artista -"¿Qué es lo peor que ha hecho?"- desencadenando una profunda respuesta: "No puedo entrar en detalles, pero para que hayamos puesto una orden de alejamiento puedes imaginarlo. Estoy súper nervioso. Mi mujer me llamó 7 veces".

"Tuvimos una cena con miembros del club de fans, en Torre Vieja, España, y esa noche estaba allí. Es lo único que compartí con ella. (...) Hasta aquí llego. El jurado no me permite hablar mucho más", cerró Carlos Baute sobre su relación con las fanáticas de todo el mundo y su vínculo con la peligrosa acosadora. El show de Carlos Baute en Buenos Aires será el próximo sábado 9 de abril en el Teatro Broadway (Avenida Corrientes 1155) a las 21 horas.

Malena Guinzburg quiso conquistar a una estrella de MasterChef: "Llamame"

Se trata de Carlos Baute, el famoso cantante venezolano. El intérprete participó de MasterChef Celebrity España y fue invitado al programa como una "voz autorizada" para aconsejar a los concursantes de la tercera edición nacional. Cuando llegó al estudio, Baute entró con una trucha arcoíris en la mano, lo que claramente impuso el desafío del día. Sin embargo, lejos de preocuparse por los platillos a preparar, Guinzburg se enfocó en la presencia del famoso cantante.

Carlos Baute no duró mucho tiempo dentro del certamen en su versión española, ya que un fallido plato de mariscos y pescado lo dejó fuera. Sin embargo, el cantante aseguró que "luego del programa, le tomó el gustó a la cocina" y aprendió muchísimo por su parte.

Cuando Donato de Santis se acercó a la isla de Malena Guinzburg junto a Baute, la humorista no pudo evitar sacar a la luz su fanatismo. La participante de MasterChef Celebrity pidió darle un abrazo al cantante más allá de "estar llena de olor de pescado" por el desafío del día. Carlos se sintió halagado y le correspondió el saludo a la actriz, quien se negó a soltarlo. Posteriormente Guinzburg explicó el platillo que iba a cocinar sin quitar su atención al cantante.

Una vez que Baute y Donato abandonaron la isla de Guinzburg, la panelista aprovechó para lanzar un chiste que dejaba claras sus intenciones. "Cuando quieras, me llamás. Ya tenés mi número", expresó Malena y Baute aseguró que lo iba a hacer entre risas. "Dale, si, llamame", sentenció la famosa actriz entre risas.