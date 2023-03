La denuncia menos pensada contra Marcos Ginocchio en Gran Hermano

Tras ganar la final de Gran Hermano, Marcos Ginocchio recibió una fuerte acusación por parte de sus fans y de una periodista del programa emitido por Telefe.

Marcos Ginocchio se consagró ganador de la final de Gran Hermano tras vencer a Nacho Castañares en el mano a mano decisivo. Creer o reventar, tras la finalización del programa de Telefe, un grupo de fans hizo una impensada denuncia contra el participante.

Luego de festejar el título, en el que ganó nada menos que 19.441.132 de pesos, un año de cerveza gratis y una moto, Marcos recibió el saludo de una persona muy especial en su vida. Si bien a lo largo de todo el reality advirtió que estaba soltero, su exnovia dijo presente para abrazarlo en la consagración, lo cual levantó las especulaciones por parte del público.

Incluso, y como si fuera poco, la periodista Marisa Brel se tomó una foto junto a la joven y publicó un mensaje junto a una foto en su cuenta de Instagram: "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del Primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió". Y añadió: "Ahí entendí todo. Comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos, estaban en familia".

Julieta, ex novia de Marcos Ginocchio, estuvo presente en la final de Gran Hermano.

Tras conocer que finalmente Marcos seguiría de novio con Julieta, distintos fans se expresaron en Twitter y denunciaron que el participante estuvo mintiendo en todo el reality sobre su estado civil. "El primo tiene novia. Acabo de ver el video cuando Valentina le da los regalos a Marcos y le dice que la pulsera se la manda JULI, automáticamente él dice que se la envió la "madrina". Hemos sido engañados", lanzó la cuenta @FlorMartiin.

Además, otra internauta como @mimifffernandez también se sumó a la acusación y comentó: "Salí de twitter media hora, vuelvo y marcos está siendo cancelado porque supuestamente tiene novia y dicen que acaba de ganar un mentiroso? WTF".

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio contaron la verdad de su relación

Luego de cinco meses de aislamiento, Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se enteraron del famoso shippeo llamado "Marculi" que surgió entre los televidentes y contaron la verdad sobre su relación. A tan solo un día de la final de Gran Hermano, Santiago del Moro ingresó en la casa para compartir una última cena con los tres finalistas y hablar del éxito que lograron entre los televidentes. Fue en este marco que el conductor reveló el famoso "shippeo" que surgió entre la bailarina y el participante salteño y ellos contaron la verdad de su relación.

"Nosotros somos primos", fue lo primero que dijeron cuando se enteraron. Sin embargo, Marcos luego añadió: "Siempre tuvimos la mejor con Juli. Desde el principio nos hicimos muy amigos y siempre la sentí como muy de confianza. Pero creo que siempre la traté como a una amiga".