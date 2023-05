La denuncia de un exparticipante que sacude a Masterchef: "Nos sacaban"

Un exconcursante del reality gastronómico de Telefe apuntó contra los jurados del certamen y reveló cómo es el detrás de cámara del show.

Uno de los exparticipantes de MasterChef hizo una durísima acusación contra el programa estrella de Telefe. El músico Sebastián Ablín forma parte de la segunda temporada del reality y a través de un vivo de Instagram reveló el detrás de cámara del ciclo que en ese entonces conducía Santiago del Moro.

El músico, que formó parte de la banda de cumbia Chakales y fundó la agrupación El Choque Urbano, apuntó contra el rol de Germán Martitegui, Donato de Santis y Christophe Krywonis. "Nos hacían cocinar dos platos. Terminábamos de hacerlos y nos sacaban afuera. Ellos pasaban, probaban todos los platos, se juntaban con los productores y decidían todo previamente. Ya decidían qué iban a decir de tu plato, si iba a estar bueno, si te iban a tirar para abajo", relató.





"Vos no sabías nada y así te hacían pasar a la devolución. Ya sabían todo y ahí actuaban. Probaban y actuaban porque ya sabían cómo había salido el gusto de tu comida y se aprovechaban", continuó y criticó a los jurados: "Si te querían mandar al bombo te decían que estaba fría, pero vos no podías decirles 'che, pero boludo, hace dos horas que la comida está ahí, ¿Cómo no va a estar fría?'”.

También remarcó que los participantes poco podían hacer frente a las supuestas maniobras de los chef: "Nosotros no podíamos comer lo que hacía el participante de al lado. ¿Saben por qué? Porque vos ahí podías ver si el jurado estaba chamullando. ¿Qué pasaba si vos probabas unos fideos con tuco y estaba re ácido el tomate? ¡No podías hacer nada! Porque vos no sabías el gusto y ellos decidían a quién podían hacer pasar”, sentenció.

Sebastián, quien tuvo una breve carrera como futbolista y llegó a jugar un puñado de partidos en River Plate, estuvo entre los ocho mejores participantes de la segunda temporada de MasterChef y fue uno de los participantes más querido por el publico. Sin embargo, eso no le alcanzó para llegar a final de esa edición, en donde se impuso Alejo Lagouarde.

Un participante de MasterChef fue estafado: "Tengan cuidado"

Antonio López, el participante salteño de MasterChef y uno de los más jóvenes, conquistó a los televidentes simpleza y humildad. Desde su aparición en pantalla consiguió muchos fanáticos y seguidores, por lo que un posteo que hizo en Instagram generó gran preocupación.

El joven de 19 años alertó sobre una cuenta que vende celulares y que lo estafó. "Tengan cuidado con esta cuenta de iPhone. Dejé seña para comprar y no me responden más. Ya borraron su cuenta. Lamentablemente", escribió el participante del reality conducido por Wanda Nara. Sus seguidores rápidamente se hicieron eco de lo que estaba sucediendo y le brindaron su apoyo, incluso algunos propusieron iniciar una colecta para devolverle el dinero que perdió. No obstante, el salteño agradeció el gesto, pero se negó.