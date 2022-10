La denuncia de Ángel De Brito a Socios del Espectáculo y El Trece

El conductor de LAM estalló de furia en sus redes sociales por una medida de la producción de El Trece que no le gustó nada.

Ángel De Brito utilizó sus redes sociales para destrozar a la producción de El Trece. El conductor de LAM reveló que no les permitieron hacer notas con el móvil en Canta Conmigo Ahora, así como tampoco pudieron acceder a información sobre la puesta en marcha de El Hotel de los Famosos 2.

"Adivinen. ¿De qué programa fueron a pedir a la producción de Marcelo Tinelli que LAM no tenga acceso libre para hacer notas?", preguntó De Brito en su cuenta de Twitter. Esta situación desconcertó a sus seguidores, quienes comentaron en el posteo del periodista de espectáculos pidiendo explicaciones.

"¿Adivinen quiénes pueden ser tan muertos de hambre?", añadió completamente furioso. Según el portal Minuto Argentina, fue por pedido expreso de Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, con quien ha tenido tensos idas y vueltas en más de una oportunidad.

No solo eso, sino que en el cierre del tuit dijo que enviaron un equipo de seguridad a vigilar las cámaras de LAM. En la jornada del 25 de octubre del 2022, De Brito volvió a utilizar su cuenta de Twitter para referirse a la negativa de El Trece para acceder a los detalles de El Hotel de los Famosos 2. "Operativo ahora en El Trece para que LAM no pueda hacer notas", señaló.

Ángel De Brito despertó dudas sobre su continuidad en América TV

Ángel De Brito realizó un balance del año y reveló que pasará con LAM, el programa que conduce a través de América TV. El periodista de espectáculos se refirió a la competencia televisiva en el rating y dejó entrever el futuro de su programa que se emite de lunes a viernes a las 20 horas.

"Marcar agenda es nuestra misión siempre, todos los días y en cualquier horario", expresó De Brito, quien brindó declaraciones a La Once Diez para decir que LAM es uno de los programas de espectáculos más importantes. "Antes me decían que era fácil a la mañana y ahora lo hago a la noche también. marcar agenda es un trabajo diario y estar laburando a full todo el tiempo", añadió.

Al mismo tiempo, el conductor se declaró un "batallador de las redes y de la tele. Es mi espíritu y me gusta competir". LAM tiene que competir contra Telefe Noticias y ahora, con Gran Hermano, aunque sostuvo: "A mí me gusta la competencia. Me parece triple desafío tener buenas cosas enfrente".

En cuanto a su futuro laboral, Ángel De Brito recibió una grata noticia: forma parte de la grilla de programación de América TV para 2023. "Yo estoy muy contento. Lo disfruto y me recibieron muy bien. Tenemos toda la predisposición para seguir. Estamos re bien todos", subrayó.