La contundente definición de Ángel de Brito sobre la paternidad: "Lo tengo clarísimo"

Ángel de Brito se refirió a la posibilidad de ser padre y dejó una declaración contundente al respecto.

Ángel de Brito se refirió a la posibilidad de ser padre en una extensa y profunda entrevista que brindó en las últimas horas. "Lo tengo clarísimo", aseguró el conductor de LAM respecto a una posible paternidad durante la charla, en la que también habló del vínculo que tiene con su familia y su pareja.

Pese a que es uno de los periodistas más reconocidos no solo del espectáculo sino que también de la televisión argentina en general, poco se sabe sobre la vida privada de Ángel de Brito. Pero en una entrevista en Mañanísima (Ciudad Magazine) con Carmen Barbieri, el conductor no solo habló de su pareja sino que también se refirió a la posibilidad de ser padre.

Es que Barbieri le preguntó sin filtros a De Brito cómo era la relación con su novio, a quien intenta mantener alejado de los medios de comunicación. "Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos. Discutimos todo el tiempo", se sinceró el conductor de LAM, que también explicó que no grita ni tira cosas cuando confronta con su pareja.

Entonces, Carmen Barbieri fue un poco más allá y quiso saber si tenían el deseo de ser padres. La respuesta de Ángel de Brito fue contundente: "No me gustaría tener un hijo. Lo tengo clarísimo". En ese sentido, detalló que le gusta su vida como es, "con independencia". "Nunca me surgió. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó", agregó.

"Es otra vida cuando tenés un hijo, y quizás no es el proyecto de uno", sumó la figura de América TV, al tiempo que reveló que tiene una gran relación con su familia, a quienes ve muy seguido.

Mauro Icardi enfureció y se sacó contra Ángel de Brito

Ángel de Brito compartió un fuerte mensaje privado que recibió por parte de Mauro Icardi, donde el jugador de fútbol lo encaró por dar información falsa sobre su vínculo con Wanda Nara. El conductor de LAM recibió un extenso texto por DM en Instagram por parte del deportista y lo publicó ante sus millones de seguidores.

"Hola, deja de inventar tantas pavadas y chismes en mi nombre porque no tenés idea. Si te pasan data, te la pasan mal, y si no, te sumas al circo de los pseudo periodistas que intentan para tener un poquito de cámara", comenzó su descargo el padre de las hijas menores de Wanda Nara, Francesca e Isabella.

Historia de Ángel de Brito

Y sumó: "El motivo del 'no viaje' de Wanda el viernes es otro y tampoco lo tengo que hacer público. Y por el chat, quédate tranquilo que es muy verdadero. Así que si vas a hablar de mí, infórmate mejor o ahórrate los chismes en mi contra. Te mando un abrazo". Icardi le aseguró a De Brito que le escribió porque es quien pone la cara frente a las cámaras de TV para hablar sobre su vida y soltó: "Sos el que inventa chismes y acusaciones gravísimas en mi contra que quedan expuestas en Internet, de los cuales no tenés ni idea".