La confesión menos pensada de Gastón Pauls: "Lo más difícil"

El actor se sinceró sobre su vida personal y dio a conocer un llamativo dato. Gastón Pauls contó cómo logró superar su adicción a las drogas.

Gastón Pauls se refirió a un conflicto existencial que debió enfrentar hace años para poder enfrentar su adicción a la cocaína. El actor de cine y televisión aseguró qué tuvo que aceptar en primera instancia para comenzar su recuperación.

"Yo necesité contarlo casi como un exorcismo. Ponerlo en la mesa. Decir “esto es lo que ocurre”. Sobre todo si quiero tener una vida de verdad. En la adicción no hay verdad, ahí no hay amor, ahí no hay compañía, ahí no hay manera de compartir", comenzó su descargo el artista en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

La periodista le consultó a Pauls si lo más difícil es aceptar que uno está enfermo y él respondió de manera contundente: "Lo más difícil es aceptar el miedo que uno le tiene miedo a la vida". Y agregó: "Al principio parece una protección. Tomás alcohol porque te da valentía, o tomas merca porque te da más energía, o te recontra operás porque sentís que así vas a ser más reconocida o te vas a ver mejor en el espejo. Después, todo lo que de alguna manera al principio parece ser algo, descubrís que es todo lo contrario".

El apoyo de Agustina Cherri a Gastón Pauls en su recuperación

"La primera vez que consumí fue en el '89 y cuando pedí ayuda primero a Dios, después a Agustina, fue en 2007. El 29 de diciembre del 2007. Cuatro años después, ese mismo día, nació mi segundo hijo. Hay algo divino, energético cuando uno se abre a la vida. La vida después te devuelve con creces", comenzó su descargo el papá de Muna y Nilo Pauls. Y destacó: "Estuvo Agustina. Estuvieron mis padres. Estuvieron mis amigos. Estuvieron compañeros también de laburo. Lamentablemente en este medio hay algunos que aún siguen hoy dependiendo de sustancias. Y otros ya no están más".

Gastón Pauls, sobre la marihuana

El actor dio un dato sobre los centros de recuperación a los que acude en relación al consumo de la marihuana, hoy muy habitual sobre todo en grupos de jóvenes. "Voy a grupos anónimos hace un montón de años. Hace 15 años, el 80% de la gente que iba a los grupos entraba por merca. Hoy, arriba del 50 % entran porque no pueden parar de fumar porro. Y porque se olvidan, porque se pierden, porque no salen de la casa, porque entran en ataques psicóticos, crisis de identidad, ataques de pánico", enunció Gastón.

"No estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero le está pasando a un montón de gente. Tengo compañeros que están desesperados, cuando los veo entrar digo: ¿qué fumaste?¿Paco? Me dicen: 'no, desde hace 6 años no puedo parar de fumar porro'", concluyó.