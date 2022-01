La confesión íntima de La Chepi sobre su novio: "Es la primera vez"

La celebridad dio a conocer un desconocido detalle sobre su relación con su pareja.

La humorista Dani "La Chepi" se expresó sobre su situación amorosa y reveló detalles que nunca había dicho de manera pública al respecto. La actriz dejó en claro que atraviesa un muy buen momento con su novio, Javier, con quien comparte su vida desde hace años.

"Tenemos nuestros problemas claramente, pero no sé, ojalá que no me separe porque es la primera vez que después de dos años sigo enamorada. Estoy contenta", comenzó su descargo la actriz y cantante, en alusión a cuán contenta está con el presente de su relación. "Javier es una de las pocas parejas que tuve que yo siento y veo sincero".

"La Chepi" continuó en alusión a los detalles de su pareja que la enamoran: "Es una persona que me admira y al cual admiro, cosa que nunca me pasó, eso de que una pareja te diga 'qué lindo esto, gorda' o 'qué linda te quedó esa planta ahí'". A pesar de eso, la comediante dejó en claro que existen ciertas barreras que deben sobrellevar en la relación: "Es un gran compañero. Y nos vemos muy poco por desgracia, porque él tiene tres pibes y vive muy lejos de mi casa. No convivimos ni pensamos hacerlo porque cuidamos bastante la relación".

La dura situación que vivió "La Chepi" cuando fue madre

En el mismo reportaje que dio a Para Tí, la celebridad relató el difícil momento que vivió cuando fue mamá. "Pero cuando tuve a Isa, que de un día para el otro me rajaron del trabajo como a cualquier otro ser humano, ahí me la vi jodida. Decí que yo soy una persona lamentablemente muy ahorrativa, digo lamentablemente porque me podría haber dado muchos gustos", expresó "La Chepi", ante la realidad que muchas empleadas deben afrontar cuando quedan embarazadas.

"Me privé de muchas cosas por este mandato familiar de guardá que después no va a haber. Pero gracias a eso hoy tengo mi casa. Me privé básicamente de comer pero a mi hija nunca le faltó nada. Hoy me pude comprar mi humilde casita con patio y parrilla para hacerle choclo asado a Isa", soltó la influencer, en alusión a cuánto debió achicar sus gastos cuando fue despedida y no conseguía trabajo. "Me quedé sin laburo fijo en 2015, pero todo pasa por algo y es para aprender. Lo digo porque siempre tuve bastante trabajo desde muy chica porque laburaba en eventos, iba de una punta a la otra de la ciudad, pero me las arreglaba", cerró.