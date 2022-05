La confesión de Romina Gaetani sobre Luciano Castro: "Le mandé mensajitos"

Romina Gaetani contó la verdad sobre los rumores que la vincularon con Luciano Castro mientras estaba en pareja con Sabrina Rojas.

Romina Gaetani recordó el escándalo que se armó con Luciano Castro y Sabrina Rojas en el año 2010, cuando Paparazzi publicó en su portada una foto de ella junto al actor bajo el título: “Sabrina, ¡te engañaron!”. Años después de toda esta situación, reveló un dato desconocido sobre su vínculo con el actor.

En aquella época, Romina estaba filmando Herederos de una Venganza, novela en la que su personaje era pareja de Castro. Sin ninguna prueba, Paparazzi aseguró que estaban en pareja justo cuando Sabrina tenía un vínculo cerrado con el actor en la vida real. A pesar de que Gaetani intentó comunicarse con él, su actitud la dejó perpleja.

“Muchas veces me pusieron en el lugar de ‘robamaridos’ y me he ligado varios garrones. Yo no soy mucho de salir a desmentir, dejo que las cosas caigan por su propio peso y que cada uno se haga cargo del marido que elige”, comentó la actriz durante una entrevista con LAM.

Y en relación al escándalo con Castro, relató: “Ese fue un tema más delicado, porque hubo una gran exposición. Hoy no me metería a hablar de eso porque me parece que formaron una familia maravillosa. Ni Sabrina ni yo tenemos que salir a hablar de algo, en todo caso tendría que salir a hablar él”.

Cuando Ángel de Brito le preguntó si Sabrina o Luciano la encaró en aquel entonces, Gaetani explicó que ninguno de los dos lo hizo, pero que fue una situación muy fea para los tres. “Esta tapa fue un quilombo, Luciano estaba muy enojado. Fue fuerte para los tres”, recordó.

Cuando se comunicó con Castro para aclarar las cosas, él nunca le respondió. “Le mandé mensajitos que nunca me contestó en su vida. Mal, Luciano, mal. Pero bueno, estaba con otro quilombo con su mujer y su familia”, sumó Romina.

Por último, destacó que muchas veces le ocurrió con otros hombres que le dijeran que estaban solteros y años más tarde se enteraba de que estaban en pareja. Sin embargo, se negó a profundizar sobre cuál fue su vínculo con Castro en aquel entonces.

El escándalo entre Romina Gaetani y "Pampita" por Benjamín Vicuña

Romina también se refirió a los rumores que la vincularon con Benjamín Vicuña en aquella época, quien también era su compañero de escena en la tira. Después de las escenas de besos que hicieron juntos, salieron a la luz versiones de un supuesto vínculo romántico entre los dos en la vida real. Para ese entonces, Vicuña estaba en una relación con “Pampita”.

Además del escándalo que enfrentó con Sabrina, la actriz vivió exactamente esta situación con la modelo, con quien sí se comunicó para aclarar las cosas. Afortunadamente, asegura que fue una conversación muy serena. “Hablé con ella y todo. Estuvimos media hora larga hablando. Fue la conversación de dos mujeres hablando de hombres”, recordó.