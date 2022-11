La confesión de Olga Garaventa que indignó a "Las nenas" de Sandro

Olga Garaventa, la última cónyuge de Sandro, reveló una información inesperada sobre su relación con el artista.

Olga Garaventa acompañó a Sandro durante buena parte de su vida, se casó con él en 2007 y construyeron una historia de amor hasta que enviudó en 2010. A 12 años de la muerte de su ex, Olga rompió el silencio y se animó a contar una inesperada información sobre los inicios de la relación.

Invitada a La Peña de Morfi (Telefe), Garaventa dialogó con Jey Mammón y reveló detalles de su relación que mantuvo con "El Gitano": "Me gustaba como hablaba, me enloquecía verlo y escucharlo hablar porque dejaba en cada frase una historia de vida y uno decía que no sabía nada de la vida con respecto a él".

Pero tras esta declaración romántica, la mujer soltó una inesperada revelación que enmudeció al conductor: "Yo no era fan para nada, de hecho me fui antes de que termine el primer show, me quisieron hacer pasar al camarín pero yo decidí irme. Al no ser fan vos no sabes como se maneja, yo entiendo a las Nenas y de hecho las amo, pero tenían algo muy particular".

"Cuando lo crucé ese día dije... 'que buen mozo está', hasta me acuerdo como estaba vestido el 'Negrito', tenia un saquito azul cruzado, botones dorados y pantalón gris, pero yo estaba haciendo mis cosas de mantenimiento en la pileta", cerró Garaventa en torno a su historia sentimental con el fallecido artista.

Sobre la trayectoria de Sandro

Oriundo de Valentín Alsina, Sandro quedó impactado con la figura de Elvis Presley, a quien comenzó a imitar en la década del '50 y marcó por completo su estilo. Roberto Sánchez sobresalió entre los artistas de su época por su mezcla de sensualidad y humildad, que cautivaba el corazón de las fanáticas y colmaba estadios: arrancó en el rock con Los de Fuego, lo que le valió el apodo de "Elvis criollo"; y su consagración total llego como cantante romántico, con sus picarescas miradas. A finales de los '60 y durante los '70 encabezó alrededor de 15 producciones como forma de promocionar sus discos. Operación Rosa Rosa, Subí que te llevo, Muchacho, Quiero llenarme de ti y Embrujo de amor, fueron algunos de los éxitos que "El Gitano" acumuló en su filmografía.

Poco se sabía de la vida privada del artista: a sus seguidoras se las conocía como "Las nenas", y su casa de Banfield fue un sitio de reunión obligatorio para ellas cada 19 de agosto, día de su cumpleaños. Contrajo matrimonio legal en 2007 con Olga Garaventa, su única esposa. El gran éxito alcanzado a lo largo de los '70 le sirvió para hacerse un lugar en el movimiento del rock argentino, al que ayudó a partir de su asociación para regentear La Cueva, el mítico reducto que albergó a las primeras exponentes del género, como Javier Martínez, Billy Bond y Pappo. Luego de este suceso, Sandro se dedicó por completo a la canción romántica, faceta que lo proyectó a nivel internacional con gran éxito de ventas.