La China Suárez y Rusherking se mostraron en una cita romántica: todos los detalles

"La China" Suárez y Rusherking celebraron su amor en una cena romántica: la foto que se filtró.

“La China” Suárez y Rusherking tuvieron una nueva cita romántica. Desde que confirmaron su relación, la pareja de artistas no para de mostrarse juntos y felices en redes sociales. Ya lejos de ocultar su amor, publicaron una postal de su encuentro: una cena a solas en un bar de Palermo.

El romance entre Suárez y Rusherking generó una enorme polémica. Mientras muchos de sus seguidores los criticaron por su diferencia de edad, otros apuntaron contra el cantante, quien hacía muy poco tiempo había terminado su relación con María Becerra. Aunque al principio evitaron mostrarse juntos públicamente, desde que confirmaron su relación salen juntos a lugares públicos, como bares, restaurantes y boliches. Esta vez, eligieron un bar por Plaza Serrano, Palermo, llamado La Fernetería Bar.

Lejos de darle importancia a las críticas que reciben a diario en las redes, “La China” y “Rusherking” compartieron con sus millones de seguidores este momento íntimo. En la foto, aparece la exestrella de Casi Ángeles vestida de verde junto a la mesa llena de los platos y bebidas que se pidieron: papas fritas, pastas, flan con dulce de leche y fernet.

Historia publicada por Rusherking junto a "La China" Suárez.

Las internas entre “La China” Suárez y Benjamín Vicuña

En cuanto a Benjamín Vicuña, con quien “La China” comparte dos hijos, Amancio y Magnolia, su relación no está en el mejor momento. Si bien desde un principio intentaron mantener un vínculo cordial por el bien de sus hijos, ahora se supo que cortaron todo tipo de contacto y que únicamente se hablan a través de abogados.

Todo comenzó cuando “La China” publicó un tweet dando a entender que Benjamín no es un padre del todo presente con sus hijos. “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”, había twitteado la actriz.

Estos dichos generaron una gran indignación en Vicuña, quien asegura que es un padre muy presente con sus hijos. “Sinceramente, no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente. Soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, le dijo a Karina Iavícoli, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece).

“Eso le molestó mucho a Benjamín y la relación se cortó. Es decir, el diálogo que podían tener por temas inherentes a los chicos se terminó. Hoy se hablan solamente a través de sus abogados. La relación está quebrada, y según me dicen, del lado de él es para siempre. Él está enojadísimo, no hay vuelta atrás en eso”, sumó la panelista Luli Fernández.