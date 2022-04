La caída de Yanina Latorre en LAM: "¡Necesito una ambulancia!"

Yanina Latorre sufrió una grave caída en LAM mientras discutía con Ana Rosenfeld: el video.

Yanina Latorre estaba en medio de una fuerte discusión con Ana Rosenfeld en LAM (Los Ángeles de la Mañana), un día después de haberse peleado por redes sociales. En medio de este nuevo enfrentamiento, la panelista se cayó del sillón en el que estaba sentada y terminó en el piso pidiendo a gritos una ambulancia.

Minutos antes de entrar al set, la esposa de Diego Latorre había sufrido una caída aún más grave: se cayó en la calle, se dobló el pie y tuvo que pedir asistencia médica. “Estaba saliendo de un negocio, había un escalón y no lo vi, pensé que el piso seguía. Tenía bolsas en las manos. El pie quedó en el aire y se me dobló para adelante. Vino la ambulancia y me atendieron, tengo todo raspado”, relató la panelista al comienzo del programa.

Durante todo LAM, Yanina estuvo sentada en un sillón con el pie derecho vendado y reposándolo sobre otra superficie. Como se dejó llevar por la discusión con su Rosenfeld, inclinó el cuerpo hacia adelante y terminó en el suelo. “¡Estoy descostillada del dolor!”, exclamó. “¡Vos te querés quebrar la pata en serio! Te vas a desnucar, querida”, le gritó otra de sus compañeras.

“Vos seguí jodiendo con Ana Rosenfeld que así vas a terminar”, le advirtió Ángel de Brito. Mientras se tapaba la cara de la vergüenza y se reía a carcajadas, Latorre expresó: “No puedo más del dolor. ¡Necesito una ambulancia! Chicos, a mí alguien me hizo un gualicho, no me jodan”. Sin embargo, esta situación no marcó el final de la pelea entre Ana y Yanina y siguieron peleándose durante todo el programa.

La pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

De todas las panelistas de LAM, Yanina Latorre es la que más se involucra en debates y polémicas que se tratan en el programa. Esta vez, la discusión comenzó cuando lanzó algunos comentarios despectivos sobre Fabiola Yáñez. De Brito la acusó de no ser objetiva al hablar y le señaló: “Vos querés criticarla, nomás. No relatás, querés criticar a Fabiola”.

Mientras el resto de las angelitas le recriminaba a Latorre que ella nunca las dejaba hablar en el programa, Rosenfeld soltó: “Somos seis personas acá, así que por lo menos, dejanos meter un bocadilloa cada una. A mí, la gente me escribe y me dice 'por favor, queremos escuchar a Yanina, porque nos gusta, pero también queremos escuchar al resto'”.

Latorre no se tomó para nada bien este comentario y la amenazó con exponer todas las cosas que se dicen sobre ella: “Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer. ¿Sabés la gente las cosas que me dice de vos? Si querés, hablamos de vos y te digo lo que la gente está diciendo sobre vos en las redes”. La discusión escaló tanto que Latorre terminó haciendo públicas todas las denuncias de exclientas de Rosenfeld que la habían acusado de estafadora.

En su defensa, Yanina dijo que ella no hizo público nada de eso y que esa información ya había circulado en las redes desde hacía bastante. “Vos viniste con tu cuentito, tu discursito. Te lo respeto, la gente creerá o no, pero yo no. Yo no te hice público nada. A vos te gusta darle vuelta a todo”, sentenció. Y sobre las acusaciones por no dejar hablar a nadie en LAM, Yanina soltó: “¿Quién sos para que no te interrumpa, querida? Esto es un programa de televisión y hablamos entre todos. Yo hablo cuando quiero no cuando vos termines de hablar”.