La atrevida propuesta de un participante de Bake Off a Damián Betular: “Te estaba esperando”

En el primer programa de Bake Off, un participante le hizo un picantísimo y arriesgado comentario para Damián Betular. El tenso momento que se vivió en la pantalla de Telefe.

Bake Off Argentina tuvo su estreno en la pantalla de Telefe. Y curiosamente hubo un momento que dejó a cientos de espectadores con la boca abierta. Creer o reventar, en el primer programa del ciclo en 2021, un participante le hizo una atrevida propuesta a Damián Betular, miembro del exigente jurado. El momento causó tanto revuelo que las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido.

Emiliano, uno de los concursantes de Bake Off, se encontraba realizando una preparación con absoluta concentración. Sin embargo, y de repente, el famoso chef se le acercó. "Levanto la mirada y lo tengo a Betular al frente. Yo casi me muero", expresó el joven, quien se mostró sumamente sorprendido.

El picante ida y vuelta entre el participante de Bake Off y Damián Betular

Emiliano: "¡Ay! Hola".

Damián Betular: "¿Qué tal?".

Emiliano: "¿Cómo va?".

Damián Betular: "Muy bien, ¿vos?".

Emiliano: "Te estaba esperando más temprano, igual".

Damián Betular: "¿Me estabas esperando más temprano?".

Emiliano: "Sí".

Emiliano, participante de Bake Off, trabaja como empleado administrativo.

Damián Betular: "¿Qué me hubieras preguntado?".

Emiliano: "Si estaba bien la crema".

Damián Betular: "Me hubieras mandado un WhatsApp".

Emiliano: "No tengo tu número todavía".

Damián Betular: "Tenés que llegar a la final, mínimamente".

Luego de la buena onda que hubo entre ambos, Emiliano se propuso a tratar de llegar a la final para poder conseguir el número del celular de Damián Betular. "No tengo tu teléfono, pero cuando lo tenga", advirtió el pastelero de Bake Off.

Las reacciones de las redes sociales luego de la picante propuesta del participante a Damián Betular en Bake Off

El dolor de Damián Betular tras la muerte de Agustina Fontenla

Sobre el final del primer programa de Bake Off, los integrantes del ciclo de Telefe manifestaron su dolor tras la muerte de Agustina Fontenla, ex participante que hace poco no pudo ganarle al coronavirus. La conductora Paula Cháves expresó: “No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy importante en esta carpa”. En tanto, Damián Betular tomó la palabra y manifestó: “El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora de nuestros corazones fue Agus Fontenla”.

"Es muy difícil que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que en cada uno de esos sueños y en cada torta que nos traigan acá adelante, Agus esté presente. Le mandamos un beso enorme a sus familias. Nunca va a dejar de estar en nuestros corazones", agregó Betular.