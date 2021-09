La advertencia de Jorge Rial que puso en alerta a toda la farándula: “Lo que no se contó”

El periodista lanzó contundente información en su cuenta de Twitter, en referencia a un nuevo proyecto. Jorge Rial abandonó Intrusos el año pasado, tras 20 años en la pantalla.

Jorge Rial se expresó en sus redes sociales sobre un nuevo proyecto que trae entre manos, que puso en alerta a toda la farándula argentina. En su publicación, el periodista hizo referencia a un libro en el que revelará detalles del mundo del espectáculo desconocidos hasta el momento y adelantó algunos datos, ante sus seguidores de Twitter.

“Se viene otro libro. Para armar quilombo. Lo que no se contó y no se vio de los 20 años. Ya empecé y ya tiene editorial. ¡Ampliaremos!”, escribió el conductor de televisión y así dejó expectante a todo el público. Sin dudas, Rial se refirió a las dos décadas durante las que estuvo al mando de Intrusos, el programa de chimentos que más marcó agenda desde su estreno, en el año 2000.

De esta manera, los panelistas, movileros e invitados que han pasado por el programa, es decir, casi toda la farándula, estarían aterrados por las intimidades que el periodista podría hacer públicas en su próximo libro. Según el adelanto que hizo en su cuenta de Twitter, no se tratará de datos de color, sino que el público podrá acceder a información jugosa sobre sus famosos favoritos.

La renuncia a la televisión de Jorge Rial

A finales de mayo, Jorge Rial se expresó en su ciclo TV Nostra y anunció el final del programa: “Es una decisión personal que tome en absoluta soledad con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora y piensa que está para otra cosa o que sabe lo que el otro quiere. Es algo natural en nosotros. Nos emperramos, nos enojamos y preferimos putear a la gente y decirle que tiene la culpa de lo que nos pasa. Este no es el caso”.

“Cuando decidí dejar Intrusos, dejaba ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere para arrancar un nuevo desafío como era TV Nostra. Lo hice feliz de la vida. Esta fue una apuesta personal creyendo que la circunstancia daba para meterse en la política a través de la ironía. No lo logré”, lanzó y concluyó: “Les pido disculpas por haberlos decepcionado. No era mi intención. Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que pude tener. Tuve los mejores jugadores detrás y delante de cámara. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Todavía hay un seguro que es recapacitar. Sino, me dedicaré a estar con mi nieto y con mi familia”.