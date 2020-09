Karina, 'La Princesita', ya cumplió tres años desde su última relación con una pareja famosa. Fue con el 'Kun' Agüero, con quien estuvo cinco años y, desde entonces, no se le conoció a la cantante ningún romance ni relación que los medios se hayan enterado.

La jurado del Cantando 2020 es muy celosa de su intimidad y en contadas ocasiones se prestó al juego mediático de hablar de posibles candidatos o de la clase de personas que le interesan para iniciar un vínculo.

Sin embargo, en diálogo con el programa “La jaula de la moda”, La Princesita se animó a hablar un poco de su vida privada en ese ámbito, revelando que es la única de sus amigas que no está casada, y que recibe muchas propuestas románticas a través de las redes.

“Yo siempre digo que no, que no me mandan, pero si me tengo que sincerar, sí, hay mensajes que yo no respondo, pero leo todo. Encima, tengo mi cuenta como de empresa, entonces, te separa los mensajes destacados y ahí, mayormente, vos tenés las cuentas verificadas y hay de todo. Pero yo no soy de responder”, empezó contando Karina.

"¿Pero hubo algún mensaje que te llamó la atención?”, le preguntó Horacio Cabak, y a continuación la chicaneó al ponerse incómoda con el tema: “¡Mirá cómo se ríe!". Sin embargo, la insistencia de los conductores del programa tuvo éxito. Fabián Medina Flores le consultó: “¿Pero hubo alguna profesión que te tomara por sorpresa como, por ejemplo, un político?", quiso saber el periodista.

Entre risas, la artista contestó: “Sí, eso puede que me haya llamado más la atención. Hay, pero no respondí tampoco... No estoy en ninguna búsqueda. Estoy bien y me siento plena. Estoy soltera y disfrutando", finalizó la jurado.

Nacha Guevara reveló su fantasía con Alex Caniggia

Nacha Guevara realizó una inesperada revelación al aire del Cantando 2020. Al presentarse Alex Caniggia en la pista del certamen, admitió que le "encantaría" tener un hijo como él. Esto generó la sorpresa de todos los presentes en el estudio, incluido el excéntrico participante del concurso de canto. "Gracias, Nacha", atinó a decir el hijo del Pájaro.

La actriz lo resumió en breves palabras, al aire de El Trece: "Alex tiene dos grandes ventajas. Tiene una parada, se planta de una manera especial en el escenario y mucho mundo desde muy chico. Fue cambiado de colegios y amigos desde muy niño, con idiomas diferentes. Eso forma una personalidad muy especial. Lo digo porque mis hijos pasaron por lo mismo".