Karina La Princesita se la pudrió a Elon Musk: "Andá a lavarte el orto"

Karina "La Princesita" publicó un furioso descargo contra Elon Musk por los recientes cambios que realizó en Twitter.

Karina "La Princesita", al igual que millones de usuarios de Twitter, no se tomó a bien las recientes decisiones tomadas por Elon Musk y publicó un fuerte descargo en su contra en la plataforma. De un día para el otro, el empresario decidió sacar el tilde azul que se encontraba junto a las cuentas verificadas, por lo que miles de personas ya no podrán validar su identidad de manera gratuita, sino que deberán pagar una suscripción.

Fiel a su estilo, la intérprete de Con la Misma Moneda hizo un furioso posteo en su perfil, en el que agredió a Musk por este inesperado cambio, que afectó principalmente a personas famosas, ya que funcionaba como una herramienta para distinguir sus perfiles reales de los falsos.

"Elon andá a lavarte el orto, algunos te bancamos del 2011", publicó "La Princesita". El tweet obtuvo una gran cantidad de "me gusta" y miles de fanáticos le demostraron su apoyo a la cantante. "No te hace falta eso, si con lo que sos, hermosa diosa, tus fans que somos un montón y siempre te hacemos el aguante", le comentó una usuaria. "Amo la reacción, aunque no tengas verificado a esta reina no le saca la corona nadie", agregó otra seguidora.

¿Cómo vuelvo a tener mi perfil verificado en Twitter?

Lo que antes era una herramienta gratuita brindada por Twitter, ahora es transformó en una ganancia extra para Musk: para tener el tilde azul, hay que pagar una suscripción a Twitter Blue. Según el empresario, esta decisión apunta a "tratar a todos los usuarios por igual", ya que "no debería haber un estándar diferente para las celebridades". Cabe destacar que el empresario tiene una deuda de 44.000 millones de dólares con la plataforma.

Requisitos para tener tilde azul

Con estas nuevas políticas, existen una serie de requisitos impuestos por Twitter para poder acceder al tilde azul, una vez que el usuario se suscribe a Twitter Blue: