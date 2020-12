La Princesita se pudo del lado de Barby Silenzo y fulminó a El Polaco.

El rumor de la separación entre El Polaco y Barbi Silenzi causó un revuelo mediático y la filtración de unos polémicos audios de Fede Bal, llegaron hasta oídos de Karina "La Princesita", quien no se privó de opinar sobre su ex y lanzar una fulminante reflexión en defensa de Silenzi: "A mí también me ha pasado".

Es bien sabido que "La Princesita" le ha dedicado varios temas a El Polaco, padre de su hija Sol, en donde expone sus traiciones. Tras el mensaje que Silenzi le mandó a Ángel de Brito confirmando que había una crisis con el artista (cosa que el participante de "MasterChef Celebrity" desmintió en absoluto), la referenta de la movida tropical y actual jurado del "Cantando 2020" sentó una firme posición defendiendo a Barby.

"No tengo nada para decir. Barby me cae bien, hemos tenido muchas charlas, ha venido a casa o yo a la de ella un par de veces y lo que más valoro es el trato que ella tiene con Sol, que es lo que priorizo y lo único que me importa", confesó Karina. Y recordó, sobre las parejas de El Polaco: "Con Silvina Luna no hablaba, un solo saludo en Navidad y nada más. Pero con Sol todo bien. Con Valeria (Aquino) no, ya se sabe".

Además, reveló que Sol, la hija que tienen en común, se enteró de la supuesta ruptura por televisión: "Sol no sabe nada, se entera por la tele, así que uno no termina de saber si es verdad o no. Lo único que te puedo decir es que Barby vino a verla a Solcito al show y que Ezequiel viene hoy. La invitación era para todos, pero él tenía compromisos".

Sobre los polémicos audios de Fede Bal, en los que invita al cantante a una fiesta con mujeres en su departamento, optó por ser cauta aunque lo escrachó con su declaración: "Ah no, no sé nada, no escuché. No, no me meto ahí. No puedo hacerme la tonta y decir no fue así, a mí me ha pasado, pero éramos tan chicos que no te puedo decir si sigue siendo así, y de saberlo tampoco te diría. En su relación no me meto, sería una falta de respeto de mi parte opinar porque no me corresponde".

Y confesó, en torno a su relación con su ex: "Lo reto un poco, más que nada con lo que tiene que ver con Sol. Pero es una relación de tanto cariño, para mí ya es un familiar, no lo miro con otros ojos. Es como un primito, un hermanito".