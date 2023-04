Justina Bustos contó lo que nadie esperaba de ATAV 2: "No es"

La actriz dio a conocer un impensado detalle de la trama de ATAV 2. Justina Bustos interpreta a Anita Pérez Moretti en la tira de El Trece.

Justina Bustos habló sobre ATAV 2 y esclareció una duda que surgió en todo el público de la nueva telenovela de El Trece. La actriz habló sobre el personaje que interpreta en la serie de Polka y reveló un dato que sorprendió a todos.

Bustos encarna a Anita Pérez Moretti, nieta de "la Polaca", el personaje que interpretó "La China" Suárez en la primera temporada de ATAV. A pesar de esto, como la joven se dedica a ser vedette en la tira, al igual que el personaje de Andrea Rincón, muchos las señalaron como Moria y Susana.

"Obvio que ambas fueron grandes referentes. Por lo menos para mí. Pero en ningún momento se pensó en eso. De hecho, se habla de Susana Giménez en la tira. Así que Anita no es Susana, sino Anita Pérez Moretti", explicó sin tapujos la actriz en diálogo con Ciudad.

Justina dio a conocer que habló con Eugenia Suárez para componer su personaje y contó: "En su momento le mandé un mensaje de WhatsApp para preguntarle si la podía tener colgada en el cuello (en una foto dentro de un colgante) durante toda la serie y me dijo que sí. Y me dijo que disfrute ATAV, que ella la había pasado súper bien. Me tranquilizó, la verdad".

Justina Bustos, sobre lo que más le gusta de trabajar en ATAV 2

"Mis mejores amigos están en la tira, entonces fue un regalo. Imagínense trabajar con sus dos mejores amigos. Y ahora tengo más amigos, porque hicimos un grupo muy lindo. Creo que eso se va a traspasar y lo van a poder ver", comenzó su descargo al respecto la actriz. Y también reveló qué es lo que más disfrutó de su personaje: "Esto de las plumas, bailar, el conchero, el teatro. Me encanta. Las luces. Todo ese mundo me encanta".

Adrián Suar, sobre ATAV 2

El actor y productor se refirió a las mediciones de rating de ATAV 2 y soltó: "Sí, seguro que esperábamos más. La gente se tiene que ir haciendo a la costumbre porque se ve que la había perdido. De a poco va a ir subiendo". El padre de "Toto" Kirzner habló sobre las críticas a la novela y sumó: "Leí y escuché. Algunas fueron buenas y otras no tanto, pero en líneas generales estuvieron bien", en alusión a os comentarios alusivos a la tira que no logró sobreponerse a MasterChef en rating.