Julieta Poggio y la confesión que hizo enfuerecer a su novio en Gran Hermano: "No se sabe"

Julieta Poggio decidió compartir qué fue lo que le molestó a su novio antes de su ingreso a la casa de Gran Hermano y generó un gran revuelo en las redes sociales. El video del momento en el que la actriz y modelo filtró la pelea que tuvo con su pareja.

Julieta Poggio ofreció un testimonio sumamente picante en Gran Hermano. Durante la transmisión del pasado domingo 6 de noviembre, la actriz y modelo decidió compartir detalles del motivo por el que hizo enfurecer a su novio, Lucca Bardarelli, antes de ingresar a la casa del reality de Telefe.

El hecho se dio en plena charla con Nacho, que trató de indagar si Julieta le sería infiel a su novio con alguien de la casa de GH. Sobre esto, la joven contó qué fue lo que charló con su pareja: "No me dijo nada, pero me dijo 'no te voy a perdonar ninguna', que me parece perfecto y también me dijo 'te voy a extrañar'".

Julieta señaló qué fue lo que hizo con Lucca antes de ingresar a la casa de Gran Hermano: "Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos. Y yo lloré un montón...". "Y debe ser re complicado", acotó Nacho. "Cada vez que lo veía, una semana antes, no podía no llorar", comentó la actriz de Consentidos, telenovela que fue emitida en El Trece entre 2009 y 2010.

Inmediatamente después, su colega de GH le preguntó si realmente está enamorada de su novio. "Sí, obvio, estoy re enamorada", le aseguró Julieta. Y después se animó a contar que a Lucca le molestó que en su presentación dijera que no descartaba la idea de serle infiel dentro de la casa. "Ayer le conté a las chicas, me van a matar por esto, pero cuando estuve en la presentación me hicieron decir, pero de verdad, que 'en la casa no se sabe, dejo la puerta abierta'", expresó, confirmando así que la producción la obligó a hacer declaraciones que no quería, hecho que también le sucedió a María Laura "La Cata" Álvarez.

Julieta Poggio y su novio Lucca Bardarelli.

"Y de primera como que queda re mal. Yo no lo quería decir, puse una cara, pero no iba a decir 'no, no lo digo ni en pedo'. Y bueno, tuve que decirlo. Y cuando le conté esto (NdeR: a su novio), no le gustó una mierda", concluyó Julieta, que evitó seguir hablando sobre el tema. Finalmente, Nacho volvió a insistir: "Pero vos decís que no te pasa ni en pedo acá esto de estar con alguien, ¿no?". "No", sentenció la joven.

