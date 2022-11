Participante se fue de boca y expuso un secreto de la producción de Gran Hermano: "Me pidieron"

Una participante de Gran Hermano dejó muy mal parada a la producción y filtró cuál fue el pedido que le hicieron antes de ingresar a la casa del reality de Telefe. El video generó un gran revuelo en las redes sociales.

En Gran Hermano se vivió una situación atípica. En la edición del pasado sábado 5 de noviembre, una participante se fue de boca y expuso a la producción del reality de Telefe. Se trata de María Laura "La Cata" Álvarez, que se animó a contar qué fue lo que la obligaron a decir en la presentación previa a ingresar a la casa.

Todo sucedió durante una charla que la mujer de 41 años tuvo con Maxi y Juliana en el living de GH. En dicha conversación, la catamarqueña contó que a Julieta Poggio le sucedió una situación similar a la que vivió ella en la charla con los productores: "Antes de que entre, le dijeron 'ahora tenés que decir que si entrás a la casa no sabés qué puede pasar y que puede pasar cualquier cosa', como diciendo que podía estar con alguien".

"Y me dijo 'yo no quería decir eso porque yo estaba de novia. ¿Y qué voy a decir?'", agregó María Laura, sorprendida por la actitud de Julieta a la hora de charlar con la producción de Gran Hermano. "Le dije 'pero vos eso no se lo dijiste'. Y me dice 'sí, lo dije, ja'. ¿Cómo vas a decir algo que no querías?", reflexionó.

María Laura "La Cata" Álvarez deja mal parada a la producción de Gran Hermano en una charla con Juliana y Maxi.

El picante momento en el que María Laura "La Cata" dejó expuesta a la producción de Gran Hermano

María Laura "La Cata": "A mí me pidieron que dijera 'yo le quité la novia a mi entrenador'. Querían que hiciera así (NdeR: señas de cuernitos). Y yo dije 'no... es mucho'".

Juliana: "¿Quién te pidió hacer eso?".

María Laura "La Cata": "Los productores".

Juliana: "A mí no me pidieron decir nada".

Maxi: "A mí también, viste que te dije que me pidieron que dijera...'".

Participante quiere emborrachar y aprovecharse de Julieta en GH y ahora piden expulsarlo

En las últimas horas, uno de los hombres de la casa de Gran Hermano manifestó que tiene intenciones de emborrachar a una de las mujeres del reality para tratar de tener un encuentro íntimo, por lo que las redes pidieron su expulsión del programa de Telefe.

El protagonista en cuestión es Nacho, que en una charla con Alexis "Conejo" lanzó una declaración aberrante. "Hay que ver cuánto se aguanta", expresó el cordobés y pareja de Coti, en referencia a que consideran que es poco probable que Julieta le sea fiel a su novio durante su estadía en la casa de GH.

En tanto, Nacho no sólo coincidió con su compañero de cuarto sino que también sostuvo que si le diera de tomar alcohol, Julieta accedería a tener un acercamiento con él. "A la vez siento que con un poquito de escabio o de apriete, sabés cómo afloja", expresó el joven, quien dejó en claro que se aprovecharía de la actriz y modelo.

Frente a esto, decenas de usuarios y usuarias de las redes sociales lanzaron fuertes críticas contra Nacho y exigieron la inmediata expulsión de Gran Hermano. De hecho, una de las internautas lanzó: "Nacho sacándole charla a Julieta después de haberle dicho al pajero del Conejo que con un poco de alcohol afloja. Lo quiero lejos de Julieta al pajerito este".