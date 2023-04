Julieta Poggio sufrió un doloroso accidente y preocupó a sus fans

La exparticipante de Gran Hermano alarmó a sus fanáticos. El video del accidente que padeció estremeció a las redes y los usuarios apuntaron contra el novio de la bailarina.

Julieta Poggio, una de las finalistas de la última edición de Gran Hermano, preocupó a sus millones de seguidores. En las últimas horas salió a la luz un video del doloroso accidente que sufrió la bailarina el pasado fin de semana a la salida de un boliche, al que fue acompaña por su novio.

"Lucca por cerrar la ventana del Audi le agarró el dedo a Juli antes de grabar para point”, escribió el usuario que compartió el video. La bailarina pegó un grito y alertó al joven que había cerrado la ventanilla con su dedo y no pudo disimular el fuerte dolor que sintió. Inmediatamente el muchacho reaccionó y abrió la puerta, pero el daño ya estaba hecho.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y los fanáticos no dudaron en castigar a la pareja de la influencer. "Julieta la princesa de GRAN ARMADO y el accidente con el auto de su novio. Con Marcos esto no pasaba", aportó uno de los televidentes del reality.

La joven 21 años es una de las ex GH más solicitadas para hacer presencias en las discotecas y su novio se encarga de los traslados. El último fin de semana aparecieron varias fotos y videos en los que se la pudo ver a la tercera finalista de la competencia de Telefe bailando y saludando a sus fanáticos, por lo que el accidente no habría pasado a mayores.

Julieta Poggio confirmó cuál será su futuro laboral

El paso de Julieta por la casa de Gran Hermano no pasó desapercibida por las grandes figuras de los medios. Tanto fue así que Nico Occhiato, dueño de Luzu TV, sugirió que le gustaría contar con ella en la programación en su medio, pero al parecer la pulseada la ganó un reconocido productor teatral.

La exparticipante de GH 2022 reveló que debutará en calle Corrientes como protagonista de una obra de José María Muscari. "No es Sex. Ya hay algo hablado... Estoy muy contenta. O sea, de todo lo que me podían ofrecer, es lo que más feliz me pone. Amo el teatro. Es para las vacaciones de invierno, pero no es un infantil... Es muy linda la obra, es una obra que ya existe, un clásico del teatro", precisó, en diálogo con Biri Biri

Antes de que Juli comunicara su futuro laboral, él había posteado en Instagram una foto con la bailarina: "Ella es Juli y es pura luz. Me encanta porque conjuga empatía y talento. ¿Qué dicen, hacemos algo juntos? Los leo. ¿Les gustaría que trabajemos JUNTOS? Quizás se da, ¿no?", les había preguntado a sus fans.