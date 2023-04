Julieta Poggio se olvidó de su novio y aceptó una picante propuesta de Santi Maratea: "Juntémonos"

Julieta Poggio dejó atrás a su novio, Lucca Bardelli, y le dio una oportunidad a Santiago Maratea.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), recibió una propuesta inesperada por parte de Santiago Maratea. Su reacción impactó a todos sus fanáticos, ya que a pesar de tener novio, la bailarina se mostró muy interesada en el influencer.

Todo comenzó cuando Santiago les confesó a los panelistas del podcast Biri Biri (República Z) que si tuviese que elegir una famosa para salir, sería Julieta. Cuando Poggio estuvo como invitada en el programa, los panelistas se lo contaron y la ex "hermanita" reaccionó eufórica.

“Una vez vino Santi Maratea acá y le preguntamos con qué famosa le gustaría estar y dijo que con vos”, le comentó Mica Lapegüe. Julieta gritó de la emoción y comenzó a aplaudir, mientras Nacho Castañares y los panelistas la miraron impactados. "¡Ay! Juntémonos, juntémonos", exclamó la actriz.

"Claro, juntémonos de amiguis. Le mandamos un beso a Lucas...", remató "La Tía Sebi", en referencia a Lucca Bardelli, el novio de Julieta. "Sí, sí, vamos, dale, obvio", ironizó Nacho, con un gesto de sorpresa total. Finalmente, Julieta cayó en cuenta de que los panelistas dijeron que a Santiago "le hotteaba" ella, a lo que preguntó: "¿Qué es hottear?".

"'Te hottea' es tipo, te calienta, te gusta... A Santi Maratea le hotteás vos", le explicó Mica. "Ah... Eso no me lo dijeron, ¿o sí? Me dijeron si quería conocerlo...", respondió Poggio, desconcertada. "¡Sí te lo dijimos! Por eso cuando festejaste te dijimos '¡no!'", le aclaró la panelista. "Dijo que estaría con vos y vos dijiste 'ay, sí, juntémonos'", sumó Castañares. "No, no, no. ¡Entendí mal!", aclaró Julieta, muy avergonzada por el malentendido.

Nacho Castañares sorprendió a Julieta con una confesión: "Te robé"

En aquella misma entrevista, Nacho le confesó a su compañera que le había robado durante su estadía en la casa. "¿Había algún pillo que se hacía el boludo y escondía algo?", preguntó el conductor, Yeyo de Gregorio. "Yo te robé... ¿te acordás el cajón donde tenías los chocolates con gomitas que fueron desapareciendo? Bueno, había sido yo", reveló el joven, mientras Poggio lo miraba, sumamente enojada y perpleja.

Acto seguido, Julieta rememoró cada una de las situaciones en las que sus excompañeros le robaron la comida que escondía. "¡Todo me robaron! Una vez tenía un chocolate ahí guardado en un tapercito, me lo robaron. Tenía un choripán guardado en el microondas escondido en un papel, me lo comieron. ¡No podías dejar nada! ¿Por qué tenías que robar?", se quejó la bailarina.