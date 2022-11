El antes y después de Santi Maratea que impactó a sus seguidores: "Con la frente en alto"

El influencer explicó por qué es ceceoso y recordó el accidente que lo dejó sin dientes. Santi Maratea contó cómo fue el proceso de recuperación.

Santiago Maratea le respondió a un usuario de redes que señaló su ceceo al hablar y contó cómo fue el accidente que lo dejó si dientes hace siete años. El influencer relató cuán duro fue el proceso de recuperación tras ese hecho.

"Todo esto va a que estuve mucho tiempo sin dientes, con mucho orgullo, la frente en alto y el paladar descubierto. No es que te comprás los dientes y te los ponés de una, obviamente. Asumo que podés, pero yo fui por el lado más lento, doloroso y costoso", comenzó su descargo Maratea en sus historias de Instagram. Y agregó: "Full implantes, injertos de paladar, de todo. No hay nada que no me hayan hecho en la boca, ¿sonó mal eso?", a modo de broma.

La celebridad de redes relató cuán crudas fueron las intervenciones que le realizaron en su aparato bucal, ya que podía ver todo lo que los médicos hacían: "Veía el taladro y la sangre me saltaba en la cara, y yo con auriculares escuchando música clásica". Maratea contó que en esa misma cirugía le debieron sacar piel del paladar y se mostró asombrado por la rapidez con la que esa zona de la boca se regenera. "Me sacaron esa piel, me la cocieron en la encía y ahí me taladraron. Y así fue", concluyó.

Santiago Maratea sobre las posibilidades de meterse en política

Luis Novaresio entrevistó al influencer en La Nación Más y le hizo saber que mucha gente le comentó que ve aptitudes en Maratea para ser un dirigente político. "Soy alguien con un hambre muy genuino de que mejoren las cosas y estoy enamorado de la Argentina, que es mi país. Eso es lo que hace parecer que sería un buen presidente. Tengo muchas ganas de saber cómo sería el primer mundo de la Argentina, cómo seríamos si fuésemos primer mundo, pero no sé si pasará algún día", respondió el instagramer.

"No les creo, me cuesta mucho, es como que tengo ese prejuicio de que la sociedad quiere erradicar sobre ciertos colectivos, pero no les creo. Los he visto mentir a algunos. Vos también", enunció luego el joven en alusión a su reticencia ante los dirigentes políticos actuales, de todos los partidos. Maratea apuntó contra CFK y Macri al cerrar: "Nunca voté a ninguno de los dos, entonces tiene sentido que para mí no representen a la Argentina. No la que soñamos".