Julieta Poggio cuestionó a Marcos y se pudrió todo en Gran Hermano: "Loco"

Julieta Poggio protagonizó un sorpresivo momento en Gran Hermano y le hizo un fuerte cuestionamiento a Marcos Ginocchio en complicidad con Nacho, Romina y María Laura.

En Gran Hermano se viven momentos de absoluta tensión. En la transmisión de Pluto TV del pasado miércoles 30 de noviembre, Julieta Poggio y otros participantes cuestionaron y se burlaron de Marcos Ginocchio luego de que un grupo de fanáticos le lanzaran un grito de aliento fuera de la casa.

En horas de la noche, varios concursantes advirtieron que a Marcos le gritaron "sos el ganador" de GH. Como consecuencia, Nacho, Romina, María Laura y la propia Julieta, quien se lleva muy bien con el salteño, le hicieron un fuerte cuestionamiento con tono de burla.

"Tan to' locos", se rió Julieta, citando una típica frase que suele hacer Marcos y buscando la complicidad de Nacho en uno de los cuartos de la casa. "Qué emoción debe tener... llega a ganar ese tipo...". "Podría ser, eh", dijo Romina, quien imagina al salteño como posible campeón de Gran Hermano. Sin embargo, Poggio le consultó: "Pero Romi, ¿vos lo ves ganador?".

Julieta Poggio hizo un fuerte comentario sobre Marcos Ginocchio en Gran Hermano.

"Ay, Romi, para mí no tiene el perfil ni ahí", acotó María Laura "La Cata". En tanto, Nacho ironizó: "¿Ganador de qué? Yo no sé cómo entró acá... ayer hablábamos, ¿qué dijo en el casting?". Y "La Cata" señaló: "Esperá que quede en placa. Quedó una sola vez". "Yo pensaba que se iba a ir él (NdeR: en la primera gala de eliminación)", concluyó Julieta.

Daniela le confesó a Marcos por qué cree que arruinó su vida tras entrar a Gran Hermano

Thiago Medina y Daniela Celis fueron tendencia en los últimos días por la noche de pasión que vivieron tras una breve separación. Pero tras la maratónica sesión de sexo dentro de la casa, la integrante de la casa más famosa del país sorprendió a todos al mostrarse arrepentida de sus acciones en una profunda charla que tuvo con Marcos y Agustín en el jardín.

Daniela comenzó contándole a Marcos que estaba en una situación parecida a la suya, dado que afuera de la casa tenía a alguien esperándola. "No estábamos juntos. Pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien", se sinceró la participante de Gran Hermano.

"No me arrepiento de nada. Pero creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida", sumó Daniela, aunque entre lágrimas se desdijo. Es que la participante aseguró que en su vida es muy "políticamente correcta" y se cuida mucho, algo que no cumplió desde que ingresó a Gran Hermano.

"Cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de puta'. Me quemé para afuera con mi entorno", siguió Daniela entre lágrimas. En ese sentido también reconoció que Thiago la sorprendió: "Este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza".