Sofía “Jujuy” Jiménez tuvo dos relaciones muy importantes en su vida con hombres reconocidos en el deporte y la televisión. Guillermo “El Pelado” López primero, y Juan Martín del Potro despues, fueron los amores conocidos de la modelo, que hoy se encuentra soltera y dedicándose de lleno en lo profesional. En LAM, la modelo se vio entre la espada y la pared a la hora de elegir a uno de ellos.

Invitada en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito indagó en la comparación entre sus dos exparejas y la conductora no ocultó los motivos por los que hoy tiene mejor recuerdo de uno que del otro. “Si tenés que elegir entre Juan Martín del Potro y el Pelado López…”, arrancó la pregunta el conductor, pero Jujuy no lo dejó terminar para sentenciar: “Mil veces, Juan”.

“Son relaciones distintas, pero fueron momentos míos muy diferentes. Yo era muy chica cuando estaba con Guille. Fui feliz, a mi modo y disfruté mucho de esa relación hasta que llegó a su final y estuvo bien también. Son distintos”, destacó, en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas.

Jujuy Jiménez guarda los mejores recuerdos de su relación con Del Potro

Si bien reconoció que no está bueno "comparar los ex", reconoció que termina por hacerlo. "Por suerte yo creo que voy evolucionando. Quizás el próximo sea mejor que Juan y así. Con Juan tengo la mejor, le deseo la mejor y terminó re bien”, aseguró.

“Con Guille no hablo desde que me separé. No tengo interés”, lanzó la modelo, quien se incorpora a La Academia de ShowMatch. “¿No te quedó un buen recuerdo?”, indagó el conductor. “Claro, pero tampoco quiero hablarlo acá”, terminó diciendo sobre aquella relación.

Jujuy Jiménez habló de sus problemas con Horacio Cabak

Luego de finalizar su participación en Informados de todo, Jujuy Jiménez le dedicó un par de frases a Cabak, quien fue su pareja de conducción durante el programa veraniego y no esquivó los problemas.

"Tuvimos momentos difíciles, pero pudimos salir adelante y cumplir con nuestra tarea que era tratar de llevarles información y, de mi lado, tratar de entretenerlos", sostuvo mirando a su compañero Horacio Cabak. "No sé por qué estoy llorando", recalcó.

Y concluyó: "Los programas se hacen en equipo, es el modo para trabajar así que lo mejor para todos. Yo lo viví como si fuera un máster en conducción. Estudié comunicación social e hice muchas cosas en el medio y de repente estos dos meses fueron de mucho aprendizaje".