Juana Viale y el tenso momento con un invitado: "Ahora no te hablo más"

La nieta de Mirtha Legrand hizo una broma inesperada con uno de los presentes en pleno programa en vivo por el canal El Trece.

Una vez más, Juana Viale hizo un chiste incómodo en vivo en La Noche de Mirtha, por El Trece, y uno de los invitados quedó sorprendido. En este caso, la "víctima" fue Pablo Giralt, el periodista deportivo que asistió al piso junto al ministro de Educación Nicolás Trotta, el periodista de Radio Mitre y TN (Todo Noticias) Gonzalo Aziz y el doctor Conrado Estol.

“Quiero hablar un poco de fútbol”, introdujo la conductora del programa aunque, antes de que terminara la frase, el relator lanzó: “¿Puedo mandarle un saludo a tu abuela?”, a lo que "Juanita" exclamó “¡no!”, la palabra que dejó "helado" al comunicador. Sin embargo, rápidamente la actriz le dijo que era un chiste y accedió a la solicitud de quien narró para la Televisión Pública la reciente consagración de la Selección Argentina de fútbol en la Copa América de Brasil.

Al instante, Giralt le reveló a Juana Viale que su abuela conocía a Mirtha y que ellas fueron juntas a la escuela primaria en Villa Cañás, Santa Fe, lugar donde nació la diva de 94 años de los almuerzos. No obstante, la presentadora lo volvió a chicanear y acotó entre risas: “Ya sé que te hubiese gustado que estuviera mi abuela acá, pero bueno... Tuviste la suerte de tenerme a mí. Ahora no te hablo más”.

Igualmente, los dos pasaron el divertido momento con una sonrisa y en la "Mesaza" cambiaron de tema.

Juana Viale se emocionó porque fue al teatro con Mirtha Legrand en pleno coronavirus

Luego de que las dos se hicieran presentes anoche en la Avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires para ver la obra de Verónica Llinás y Soledad "Solita" Silveyra, “Dos Locas de Remate”, "Juanita" comentó: “Es una noticia, yo la invité a mi abuela, que con todo esto de la pandemia se metió, se guardó. Es la mujer más activa de todos los argentinos. Le insistí bastante a mi abuelita hasta que me dijo que sí porque le dije ‘si vos no venís conmigo a comer afuera o al teatro no nos vamos a ver’. Y me dijo ‘¿por qué me decís eso?’. Entonces, eso fue como una pinchadita para que se animara a salir y volvió la señora Mirtha Legrand a la calle Corrientes”.