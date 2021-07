Juana Viale se la pudrió a Intrusos en plena entrevista: "Me calientan ciertas cosas"

La nieta de Mirtha Legrand no pudo contener su furia en un móvil. Fiel a su estilo, Juana Viale manifestó su malestar ante una pregunta que la descolocó por completo.

El programa de Mariana Fabbiani, Lo de Mariana, será levantado de la grilla de El Trece y Juana Viale opinó al respecto. Sin embargo, hubo una pregunta del movilero de Intrusos que la hizo enfurecer y sacarse el cinturón de seguridad que llevaba puesto en su automóvil. "Me calientan estas cosas", deslizó la nieta de Mirtha Legrand. ¿Qué fue lo que pasó?

Dialogando con el programa de espectáculos de América TV, Juana Viale se lamentó pese a que hace poco tiempo manifestó que este era un programa similar al de los almuerzos y cenas de Mirtha Legrand. "Me apena muchísimo que levanten un programa de televisión". Sobre sus dichos pasados, en cuanto al supuesto plagio, añadió: "No estoy descubriendo América. No estoy diciendo ninguna cosa loca o ilógica. Es una realidad, no dije ninguna locura y creo que opinás lo mismo".

Al ser consultada sobre si alguien podría alegrarse por el fin del programa de Mariana Fabbiani, Juana Viale no pudo contener su furia: "Me calientan ciertas cosas. ¿Cómo alguien puede pensar o creer que alguien se va a poner feliz que levanten un trabajo? Yo no me enfrento con las personas que quiero, todo lo contrario, me solidarizo con esas personas".

Juana Viale sobre el tratamiento del coronavirus en los medios

Con una constante aparición de protagonistas que hablan del estado sanitario del país en sus programas, Juana Viale analizó: “Yo las noticias que leo son las noticias de la actualidad, las noticias de la Argentina, que son las cosas que me importan y pienso que es lo que les importa a todos los argentinos. La verdad, las vacunas que entran, las vacunas que se aplican, estoy con todo ese tema porque me parece que es un tema no menor que no hay que esquivar esas balas si hablás de guerra. Las palabras que usaron son muy fuertes y hay que tener conciencia de eso”.

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a ocupar el lugar de Juana Viale

"Ya saben todos que está vacunada con las dos dosis, está bien, está feliz. Todavía esperando que pase un poco la pandemia porque sigue siendo riesgo. Estar vacunado no estás exento de contraer el Covid, así que todavía no hay fecha de vuelta", explicó Juana Viale. De este modo, la vuelta de Mirtha Legrand a sus programas todavía no está confirmada pese a que ya fue inoculada con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.