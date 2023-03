Juana Viale fue deschavada por la prensa con su nuevo novio: las fotos

La conductora de televisión y actriz fue vista con su nueva pareja en la vía pública. Juana Viale se separó de Agustín Goldenhorn en los últimos meses.

Juana Viale se mostró en la vía pública con su nueva pareja, a pocos meses de su separación de Agustín Goldenhorn, con quien mantuvo una relación de años. La nieta de Mirtha Legrand acudió a un local gastronómico para disfrutar de una tarde con su novio, un deportista olímpico reconocido.

La cuenta oficial de Twitter de LAM compartió una imagen en la que se pudo ver a la conductora de Almorzando con Juana de espaldas sentada en una mesa de un local de meriendas con su novio, Yago Lange. "Salieron a pasear y después se fueron juntos de la mano", escribieron en la publicación.

El joven es un deportista olímpico, hijo de del medallista en la misma disciplina Santiago Lange. Además, Yago es un ferviente defensor y activista por el cuidado del medio ambiente, lo que genera un punto en común con la manera de vivir la vida de Juana Viale, quien se ha manifestado en numerosas ocasiones sobre la importancia de preservar los recursos naturales y se ha pronunciado sobre sus cambios de alimentación en pos de un mundo mejor.

Al mismo tiempo, la dueña de la cuenta de espectáculos Chismes de Ker recientemente soltó información en alusión a un supuesto romance: "Juana Viale y Filiberti. Él es amigo de la familia desde hace mucho tiempo. Juana pasó durante la cuarentena tiempo en el yate de él... Parece que acá hay amor. Y bueno, parece que Juana, que tiene un menú muy inverso ahora está con este hombre".

La revelación de Laura Ubfal sobre la continuidad de Juana Viale

"'Chiquita' Legrand a punto de llegar a El Trece, Juana, aparentemente, este año sin temporada. Mucha polémica pero hay buena onda. Ayer, Suar (Adrián) y Codevilla (Pablo) estuvieron en Avenida del Libertador tomando el té con masitas con Mirtha, muy contenta los recibió. Ella quiere ir los sábados a El Trece y Suar y Codevilla apoyan su decisión. ¿Qué falta acá? Nacho Viale", enunció la periodista de espectáculos en el panel de Intrusos. Y agregó: "No hay Mirtha sin Nacho. Lo que puede suceder es que el programa salga desde el canal. Ellos grababan en Martínez, en un estudio enorme, y si ahora Juana no va, porque no quiere, podría cambiar de locación al estudio del canal".