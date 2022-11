Juan, de Gran Hermano, salvó a una persona en la calle: "Al rescate"

El exparticipante de Gran Hermano ayudó a una transeúnte y ésta publicó el momento en sus redes. Juan Reverdito mostró su costado solidario.

Juan Reverdito resonó en las redes sociales por el video de una joven que compartió con sus seguidores el momento en que el exparticipante de Gran Hermano la auxilió en la calle. La usuaria de TikTok mostró cómo el taxista la ayudó a destrabar su bicicleta.

"Se quedó trabada mi riñonera y apareció Juan de Gran Hermano al rescate", escribió la chica en su publicación, donde posteó el video en el que se ve a Juan junto a otras dos personas haciendo fuerzas mientras tira de la riñonera de la joven, que estaba trabada en la rueda de la bicicleta.

Después de haberla ayudado, Juan se sacó una foto con la joven, en la que también se pudo ver al icónico muñeco que el exconcursante de Telefe lleva a todos lados con él. Esta situación contribuye a la nueva imagen de Juan en las redes, ya que pasó de ser odiado por una amplia mayoría a recibir la empatía de todos al salir de la casa y mostrar otra faceta de su personalidad.

La insólita anécdota de Juan Reverdito en PH, Podemos Hablar

"Estaba llevando a dos pasajeros y en un momento veo que se están matando atrás, era una pareja. Entonces, llegó un momento que dije: 'No, basta'. Estaciono el auto, pongo balizas y lo que hago es bajarme del auto y quedarme parado afuera. Después de tres o cuatro minutos el chico abrió la puerta y me pregunta si pasó algo", comenzó su recuerdo Reverdito en diálogo con Andy Kusnetzoff en Telefe. Y sumó: "Le dije: 'Flaco, no puedo maneja así. Te estás matando'. Se empezó a cagar de risa, yo me cagué de risa. Los llevé a destino pero fue una situación incomodísima".

Juan Reverdito sobre las críticas por sus actitudes dentro de la casa

El participante de GH fue uno de los primeros en cobrar odio en las redes sociales por algunas maneras de decir las cosas en la casa de Telefe. "Creo que me equivoqué, fui al choque y estoy arrepentido. Jugué mal pero estoy tranquilo que mi hijo sabe qué tipo de persona soy. Jamás me metí con la sexualidad de cada uno, si se vio así pido perdón, yo no soy una persona violenta", soltó entre lágrimas el taxista ante las preguntas incisivas de los panelistas de Telefe. Y sumó: "Yo encontré rumbo, me equivoqué, perdí el sueño de mi vida y listo, lo tomo como un juego que no supe jugar bien".