José María Listorti contó la verdad de su adiós a la TV: "Muchas vacaciones"

El conductor y humorista habló por primera vez de su salida de la televisión. El último trabajo de Listorti en la pantalla chica fue en Super super, el programa de el Nueve que terminó abruptamente el año pasado.

José María Listorti está fuera de la televisión hace un año. El humorista saltó a la fama como humorista en Videomatch y regresó al equipo de Marcelo Tinelli años más tarde, pero esta vez como conductor a cargo de los programas satélites del Bailando y luego de ciclos de entretenimientos El Nueve. Pero de un día para el otro, dio un paso al costado y sorprendió a todos.

Su último trabajo fue en Super Super, que terminó abruptamente en junio del año pasado. Las autoridades de la señal decidió emitir un programa viejo en vez del que habían grabado para el final. “Nosotros grabamos tres programas, supuestamente iba a salir el final el 30 y me enteré por las redes que en ese momento pasaban un programa viejo. Pero bueno, el canal puede hacer lo que quiera con sus grabaciones”, explicó en ese entonces.

Desde aquella oportunidad, el humorista no volvió a hablar del tema y tampoco sobre su alejamiento de la industria televisiva. De hecho, Listorti en estos momentos esta abocado al teatro: forma parte del elenco del musical Matilda y comparte elenco con Laurita Fernandez, Agustin "Soy Rada" Aristarán, y Fernanda Metilli, entre otros artistas.

Justamente durante una de las clásicas entrevistas para promocionar la obra, le consultaron al actor sobre su intempestiva salida de la TV. “La tele la corrí porque no tuve ninguna propuesta laboral. Estaba un poco saturado de la tele. Tenés que estar todos los días y me he perdido muchas vacaciones con mis amigos. Ahora pude ir al Mundial con mis amigos, pude viajar con mi familia”, explicó, en diálogo con Radio Rivadavia.

“Además, para la tele no hay presupuesto. No me gustaría hacer un programa con un croma y pasar bloopers. Me gustaría poder ofrecerle cosas buenas a la gente", remarcó y añadió: El ‘Listorti actor’ está en el teatro. Me había olvidado lo lindo que es. Lo último que hice fue Pijamas en 2007. Fue una experiencia hermosa pero no lo hice más”.

De todos modos, sus fanáticos podrán volver a verlo en la pantalla chica muy pronto. Es que hizo una pequeña participación en ATAV 2. La novela El Trece quedó envuelta en una polémica por los recortes que hizo el canal tras el bajo rating conseguido y José María se animó a bromear con que su personaje no aparezca. “Yo estoy seguro que ATAV después se ve por Youtube. La pandemia hizo que no exista más que esperemos el horario de un programa. Yo esperaba Amigos son los amigos porque si me lo perdía no lo veía nunca más”, explicó sobre los cambios en la industria.

Se supo por qué se pelearon Pedro Alfonso y José María Listorti

Pedro Alfonso formó una dupla humorística con José María Listorti que comenzó en Showmatch y se afianzó en el cine. Sin embargo, tras la película Cantantes en guerra, la pareja se distanció. "Surgieron algunas cuestiones", sostuvo el marido de Paula Chaves hace algunas semanas al hablar por primera vez del tema en Socios del Espectáculo.

"Estoy bárbaro con Jose María", arrancó diciendo Pedro antes de que Adrián Pallares hiciera la repregunta ('¿siempre estuvieron así?'). "Después de la última película, que no funcionó como esperábamos, surgieron algunas cosas. Yo sentí que hubo muchas cosas de cuestión artística y actoral en la que no me dieron bola, hubo un poco de eso, pero no pasó nada con José. Él también era productor, hubo ahí una mezcla de cosas", reconoció.

"También, me hago cargo de no responder (los mensajes de WhatsApp). Pasé una etapa en la que quería decirle algunas cosas", asumió Alfonso. "Hubo cosas que me hubiera gustado hacer y no me dejaron. (...) José María siempre fue el jefe, lo tomo bien pero esto es así", cerró Alfonso en referencia a la última película que hizo con Listorti y no obtuvo los resultados que esperaban.

Sin embargo, la repercusión del conflicto creció y en el programa de El Trece fueron en busca de Paula Chaves. "Pedro un poco contestó y dijo que sí, que fue cierto. En la segunda película sintió que no estaba de acuerdo con algunas cosas y él como que se retrae, entra en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse de más", afirmó y agregó: "Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos. También tiene un tema que no contesta el teléfono".