Paula Chaves reveló la verdad de la pelea de Listorti y Pedro Alfonso: "Desgaste"

La conductora de televisión habló sobre la supuesta enemistad de José María Listorti y Pedro Alfonso. Paula Chaves se refirió a las recientes declaraciones de su esposo.

Paula Chaves habló sobre el alejamiento de Pedro Alfonso y José María Listorti después de que su pareja hablara al respecto. La exparticipante de Bailando por un Sueño dio a conocer los motivos del cambio en la relación entre los humoristas.

"Pedro un poco contestó y dijo que sí, que fue cierto, ¿vos cómo viviste ese momento porque estabas en el medio de tu marido y un amigo?", preguntó la periodista Paula Varela a Chaves en Socios del Espectáculo. Y ella respondió: "Pedro en la segunda película sintió que no estaba de acuerdo con algunas cosas y él como que se retrae, entra en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse de más".

Chaves aseguró que nunca hubo una pelea puntual entre el padre de sus hijos y Listorti. Y agregó: "Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos. También tiene un tema que no contesta el teléfono".

"Estoy bárbaro con José María. Después de la última película, que no funcionó como esperábamos, surgieron algunas cosas. Yo sentí que hubo muchas cosas de cuestión artística y actoral en la que no me dieron bola, hubo un poco de eso, pero no pasó nada con José", soltó Alfonso hace algunos días en El Trece. Y concluyó: "Él también era productor, hubo ahí una mezcla de cosas. Hubo cosas que me hubiera gustado hacer y no me dejaron. José María siempre fue el jefe, lo tomo bien pero esto es así".

Paula Chaves, sobre su pelea con Zaira Nara

"A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta. Fue hace mucho tiempo que hablamos, el año pasado, fueron muchas idas y venidas. Venía de hace un tiempo", comentó Chaves en diálogo con LAM sobre su relación con quien supo ser su mejor amiga y madrina de su hija menor. Y sumó: "No sabría decírtelo, no me interesa decir 'está todo bien, no pasa nada y está todo bien'... soy auténtica y se me nota, me duele y no sé qué va a pasar. Como las relaciones amorosas tienen impasses o tiempos, creo que la amistad es lo mismo, y la vida es así. No puedo decirte si es determinante o no".