Jorge Taiana contó el secreto más impensado de Diego Maradona

Jorge Taiana rompió el silencio luego de que se viralizara que está separado de Claudia Villafañe y sorprendió al revelar una impensada situación respecto a Diego Armando Maradona, quien lo apodó "Tontín". "Dejé de ver fútbol", se sinceró el productor teatral en una entrevista con LAM en la que se lo vio algo nervioso debido a su usual bajo perfil.

Daddy Brieva asombró a todos cuando en una entrevista con Ángel de Brito reveló que Jorge Taiana estaba separado de Claudia Villafañe luego de 20 años en pareja. Rápidamente la noticia se viralizó, por lo que el productor teatral decidió romper el silencio ante tanta especulación y se sinceró respecto a su relación con Diego Armando Maradona, que siempre lo denominó "Tontín".

"Estoy transpirando. Nunca hablé y nunca hice pública mi vida privada porque no tengo nada que decir", aseguró Taiana cuando empezó a recibir preguntas de su relación con Claudia Villafañe. Es que tanto el productor como la empresaria siempre prefirieron mantener en privado su relación, algo poco usual para personas que tienen el nivel de reconocimiento social como el de la madre de Dalma y Gianinna Maradona. En ese sentido, el productor explicó que con Claudia nunca se plantearon convivir ya que siempre les dio resultado vivir en distintas casas.

En ese sentido, Taiana también se refirió a Diego Maradona, que para denigrarlo lo llamaba "Tontín". Tras asegurar que solamente le molestaba por lo que le llegaba a su madre y que él nunca lo sufrió, pese a que consideró que no era algo que le causaba gracia, el productor aseguró que nunca se vio con Diego para hablar del tema en privado. Entonces surgió la duda de cuál era su relación con el fútbol en general y con el Diez en particular, dado el maltrato que siempre recibió.

"Siempre jugué al fútbol, soy un apasionado", se sinceró Taiana, además de contar que jugaba en la liga santafesina hasta que se fue a la ciudad para estudiar Farmacia y estar en el teatro. Por esta misma situación es que finalmente el deporte más popular del planeta "quedó en otro plano" en su vida: "Dejé de ver fútbol, me enganché con el teatro, el cine... No soy muy seguidor". "A Diego lo admiraba, como todos los argentinos. Es un jugador único", concluyó Taiana sobre uno de los más grandes ídolos del país.

La verdad sobre si conoce a Dalma y Gianinna

Por otra parte, Jorge Taiana también se refirió a la versión de que pese a que está en pareja con Claudia Villafañe hace muchos años, no conoce personalmente a sus hijas, Dalma y Gianinna. "Son decisiones de vida. Cuando a veces uno decide no involucrar otras cosas. Yo tengo una relación con una persona. Se dio naturalmente eso, de no involucrarme con su familia y quedó asentado así. Los años transcurrieron y todo funciona bien así", confirmó el propio productor.