Jorge Rial se sinceró sobre el embarazo de su hija More: "Estuve dos días en shock"

La insólita reacción de Jorge Rial al enterarse que su hija, More Rial, está embarazada por segunda vez.

Morena Rial, la hija de Jorge Rial, anunció que está esperando a su segundo hijo junto al cantante cordobés Maximiliano Bertorello. Fue Francesco, el hijo de More de 3 años, quien le comunicó a Rial que iba a ser abuelo por segunda vez. Ahora, el exconductor de Intrusos confesó haberse shockeado profundamente al recibir esta noticia.

A pesar de estar muy contento por la llegada del nuevo bebé, confesó que la noticia lo tomó desprevenido. Cabe destacar que More confirmó su romance con Maximiliano hace apenas un mes, por lo que varios de sus seguidores se tomaron con mucha sorpresa la noticia de que iban a tener un hijo juntos tan pronto.

Asimismo, Rial se impactó al escucharlo. “Mi papá me miró fijo y me dijo: ‘Es mentira, ¿no?’, y le dije que no, que es verdad, y me empecé a reír porque fue todo muy fuerte. No pensaba contárselo tan pronto, estábamos almorzando, yo quería esperar al postre aunque sea”, contó More en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Resulta que el hijo de More se acercó a su abuelo y le dijo: “Tatita, mi mamá tiene un bebé en la panza”. La joven intuye que su reacción tuvo que ver con la forma en la que se enteró. “Quedó medio como shockeado, porque yo no se lo dije, ese fue el problema. Lo que pasa es que estábamos comiendo y yo le había explicado a mi hijo que va a tener un hermanito y entonces él se lo dijo”, explicó.

Más tarde, el periodista de espectáculos conversó con los medios sobre esta noticia y admitió que tuvo una reacción muy extraña. “¿Cómo recibí la noticia? Muy bien, obviamente, con mucha alegría. Un bebé, un nieto, siempre es bienvenido”, expresó. Cuando le consultaron por su reacción, Rial se sinceró: “No lo esperaba, estaba con la guardia baja. Estaba almorzando y de golpe me lo tiraron por la cabeza. Estuve dos días en shock porque fue muy fuerte. Todavía tengo que asumirlo, pero estoy feliz”, cerró.

Los rumores de romance entre Jorge Rial y Nazarena Vélez

Según rumores sacados a la luz por el periodista Luis Ventura, Rial habría tenido un romance con Nazarena Vélez años atrás. En vez de negarlo, la modelo generó todavía más incertidumbre al decir: “No pasó, pero tampoco lo diría”.

Por otro lado, Nazarena destacó que Rial se comportó como “un caballero”, ya que después de los dichos de Ventura se comunicó con ella para aclarar la situación. "Más allá de todo lo otro que puede tener Jorge, yo le creo porque sé que no es ese tipo de hombres. Yo puedo asumir todo lo malo que tiene Jorge, pero de verdad que me pareció muy de caballero que al otro día me escriba”, cerró.