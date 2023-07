Jorge RIAL filtró cuánto cobra en DÓLARES Marcelo TINELLI en América TV: "Tiene que justificar"

El conductor de TV lapidó al bolivarense por su gestión en América TV. Jorge Rial criticó la postura de Tinelli ante los dichos de Jorge Lanata.

Jorge Rial se refirió a las críticas de Marcelo Tinelli a Jorge Lanata por sus dichos sobre Wanda Nara y lapidó al bolivarense. El fundador de Intrusos dio a conocer cuánto cobraría el conductor en América TV y lo cuestionó al tratar de mediocre a su trabajo en la emisora.

Lanata dio a conocer un diagnóstico sobre Wanda Nara cuando todavía la familia no se había expresado públicamente al respecto y Marcelo Tinelli lo criticó duramente al periodista. Jorge Rial fue consultado por esa situación y fue contundente contra Tinelli por el tratamiento que le dieron en América TV a su complicación de salud cuando estuvo internado.

"Se dijo que yo me había muerto, que me había dado un saque, que había tomado viagra. Se dijo de todo. Mientras tanto mis hijas estaban viajando en avión y se fueron pensando que yo estaba muerto. Por eso cuando lo veo a Tinelli dando lecciones de ética por todos los programas, él fue el gerente de programación que dejó que diez días usaran a mi hija en contra mío", sostuvo firme el periodista en diálogo con Socios del Espectáculo. El cronista le preguntó por qué creía que Tinelli iba a todos los programas de América como invitado y él fue tajante: "Y tiene que justificar el sueldo. Le están garpando 10 mil dólares por mes para ser gerente de programación y no sale la programación nueva".

Rial se refirió a los cambios que hubo en América TV tras la llegada de Tinelli, como la llegada de DDM con Mariana Fabbiani y la incorporación de Alf a la programación de los domingos, y fue irónico al respecto. "Qué tiene de nuevo", cerró con el sarcasmo que lo caracteriza.

La palabra de Tinelli sobre Jorge Lanata

"Por supuesto que si hay alguien internado es obvio, está internada esa personas. Pero cuando una persona tiene estudios que son absolutamente privados, no lo comparte con sus hijos. En este caso la primera que lo tiene que decir es la madre a sus hijos", opinó en Intrusos el conductor de Showmatch. Y sumó: "Ante el silencio justamente de una persona que es muy mediática, trabaja mucho con las redes, que sale en todos lados, y de repente guarda silencio. Algo pasa".