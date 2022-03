Jorge Rial confirmó la separación de Romina Pereiro y contó los motivos: "Afecta mucho"

Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro y dio a conocer los motivos por los que se produjo la ruptura. Qué fue lo que dijo el conductor en su descargo.

Luego de la gran cantidad de comentarios que trascendieron en el mundo de la farándula, Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro. El periodista realizó un duro y doloroso descargo a través de Radio 10 y compartió el motivo por el cual la pareja decidió ponerle fin a la relación.

En la mañana de este jueves, Rial inició el programa que conduce, Argenzuela, con un fuerte comentario: "Me tomo un minutito... No suelo hablar de cosas personales, pero quiero hablar de un tema absolutamente personal". Y avisó: "Va a ser la única vez que hable porque mucho se está hablando de mi separación".

Ante la atenta mirada y atención de sus compañeros de trabajo, el conductor de radio reconoció que tanto él como Romina y los seres queridos que los acompañan afrontan una difícil situación: "La verdad es que son temas que afectan mucho y hay toda una familia atrás. Entonces, lo que tengo para decir es que efectivamente es así, estamos separados. Fue una decisión tomada por los dos".

Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron en abril de 2019.

Por qué se separaron Jorge Rial y Romina Pereiro

De acuerdo a lo que adelantó, Jorge Rial indicó que junto a Romina Pereira no atravesaron un buen 2021 en cuanto a la convivencia. "A veces el amor y sólo el amor profundo no alcanzan, sobre todo en un año difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente", señaló.

Con la voz resquebrajada, manifestó algunos detalles que complicaron a la pareja: "Pensé que no me iba a pasar y me pasó. Uno se cree fuerte y no lo es. Me pegó de lleno y obviamente, entre la pandemia, mis dudas profesionales, tuve una crisis antes de la pandemia muy profunda y personal. Y esas cosas afectan a una pareja. La peleamos muchísimo".

Asimismo, Rial sorprendió y dejó en claro que "hace tiempo" que están separados. Y añadió que para su exesposa es duro porque siente el acoso de los medios: "Decirlo públicamente es una cagada porque es un tema privado y uno no tendría que andar diciéndolo. Hay cierto acoso sobre Romina. Lo digo públicamente para que dejen en paz a Romina, a su familia, a mi familia. Romina y yo vamos a ser familia toda la vida. Sus hijas son mis hijas".

Por otra parte, el conductor no descartó la posibilidad de volver a futuro con Romina Pereiro: "Hoy parece definitivo. No lo sé, tampoco. Viste que a veces lo definitivo se convierte. Hoy es esto y hay que asumirlo. Es doloroso. La estamos pasando mal. A mí me cuesta. A veces no tenés ganas de venir a laburar. No es fácil". En tanto, le hizo un expreso pedido a los periodistas: "Hago un programa al aire y tenés otra realidad paralela en otro lado... aparecen cronistas en la casa (de Romina) y acá el único tipo público soy yo. Si quieren saber algo, vengan acá. El que va a parar los penales soy yo. No se metan con Romina, con las nenas ni con nadie. No intercedan".

Jorge Rial y los rumores de un nuevo romance con Loly Antoniale

Además de brindar detalles sobre su separación con Romina Pereiro, Jorge Rial se refirió a los rumores sobre un posible nuevo vínculo con su ex pareja, Loly Antoniale. "Si hay algo que hoy no tengo ganas, es de estar con alguien. Me estoy acostumbrando con la soledad", advirtió. "Me estoy llevando bien con la soledad. Hemos hecho un pacto: la soledad no se me mete en los huesos ni en el alma y yo tampoco le pido demasiado. Tengo una buena relación con la soledad. ¿Extraño? Por supuesto que extraño, extraño a mi familia..., pero estamos separados".